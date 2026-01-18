ETV Bharat / state

जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकराई, नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा

जयपुर जाते हुए हरियाणा के नूंह में पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है.

Former Vice President Jagdeep Dhankhar convoy Vehicle collided on Delhi Mumbai Expressway in Pingawan Nuh
जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकराई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह : हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रिठठ के नजदीक देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकरा गई है. हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है.

धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकराई : मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक ट्रक एक्सप्रेसवे की एक नंबर लेन में चल रहा था, अचानक उसके टायर फटे और वो रुक गया. इसके कारण पीछे से आ रही वैगनआर गाड़ी भी टकरा गई. इसी बीच पीछे से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का काफिला भी जयपुर की ओर जा रहा था. तभी हादसे वाली जगह पर पहुंचकर पायलट गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे उनके काफिले की एस्कॉर्ट एर्टिगा गाड़ी भी टकरा गई.

Former Vice President Jagdeep Dhankhar convoy Vehicle collided on Delhi Mumbai Expressway in Pingawan Nuh
जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकराई (Etv Bharat)

हादसे की जांच शुरू : हादसे में फिलहाल किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है. सभी सुरक्षित हैं. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और सभी गाड़ियों को सड़क से हटवा दिया, जिससे यातायात बहाल हो गया. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और टायर फटने के कारणों की पड़ताल की जा रही है. ऐसे हादसों से बचने के लिए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की नियमित जांच और सतर्क ड्राइविंग की अपील की गई है. निखिल कुमार, एसएचओ पिनगवां ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है.

Former Vice President Jagdeep Dhankhar convoy Vehicle collided on Delhi Mumbai Expressway in Pingawan Nuh
मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : सिरसा के ड्राइवर का लग गया जैकपॉट, पंजाब में जीती 10 करोड़ की लॉटरी

ये भी पढ़ें : करनाल आईटीआई के बाहर छात्राओं में हिंसक झड़प, बेल्ट और लकड़ियों से मारपीट, तीन छात्राएं सस्पेंड

ये भी पढ़ें : नूंह में 5 वाहनों की भीषण टक्कर, राजस्थान के दो लोग जिंदा जले, करोड़ों का हुआ नुकसान

TAGGED:

JAGDEEP DHANKHAR CONVOY ACCIDENT
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
जगदीप धनखड़
नूंह में हादसा
JAGDEEP DHANKHAR CONVOY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.