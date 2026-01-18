जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकराई, नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा
जयपुर जाते हुए हरियाणा के नूंह में पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है.
Published : January 18, 2026 at 8:32 PM IST
नूंह : हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रिठठ के नजदीक देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकरा गई है. हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है.
धनखड़ के काफिले की गाड़ी टकराई : मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक ट्रक एक्सप्रेसवे की एक नंबर लेन में चल रहा था, अचानक उसके टायर फटे और वो रुक गया. इसके कारण पीछे से आ रही वैगनआर गाड़ी भी टकरा गई. इसी बीच पीछे से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का काफिला भी जयपुर की ओर जा रहा था. तभी हादसे वाली जगह पर पहुंचकर पायलट गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे उनके काफिले की एस्कॉर्ट एर्टिगा गाड़ी भी टकरा गई.
हादसे की जांच शुरू : हादसे में फिलहाल किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है. सभी सुरक्षित हैं. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और सभी गाड़ियों को सड़क से हटवा दिया, जिससे यातायात बहाल हो गया. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और टायर फटने के कारणों की पड़ताल की जा रही है. ऐसे हादसों से बचने के लिए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की नियमित जांच और सतर्क ड्राइविंग की अपील की गई है. निखिल कुमार, एसएचओ पिनगवां ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है.
