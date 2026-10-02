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पूर्व डीजीपी अशोक कुमार को लेकर बड़ी खबर, वीसी पद से जल्द देंगे इस्तीफा, जानिए वजह

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नियुक्ति गैरकानूनी है. जिसके लिए याचिका में कई कारण बताये गये. साथ ही कुलपति के वेतन निर्धारण से जुड़े पत्र को भी चुनौती दी गई. जिसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की.

बता दें उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार रिटायरमेंट के बाद हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कुलपति बने. जिसके बाद कई लोगों ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी. जिसके लिए डॉ डीएस मोर उर्फ देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

जिस पर फैसला सुनाते हुये हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया. हाईकोर्ट ने अशोक कुमार को तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफ पेश करने के आदेश दिये. साथ ही राज्य सरकार के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किये गये. कुलपति के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ डीन से अंतरिम तौर पर कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने को कहा गया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति में यूजीसी 2018 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के डॉ. एस. मोहन बनाम सेक्रेटरी टू द चांसलर, पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एवं एक अन्य मामले में 2026 में दिए फैसले को भी ध्यान में लाने को कहा है.पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक इस मामले में चल रही कार्रवाई को पूरा करने के निर्देश दिये हैं.

वहीं, इस मामले पर उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार का बयान भी सामने आया है. अशोक कुमार ने कहा उन्होंने पारिवारिक कारणों से ख़ुद ही पद छोड़ने का मन बनाया था.वे अब फैमली को समय देना चाहते हैं. उन्होंने कहा इसे लेकर उन्होंने सरकार को भी बता दिया था. उन्होंने बताया उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक था.