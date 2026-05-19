भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन, इमोशनल हुए मनीष, ऋतु खंडूड़ी ने लिखा खास संदेश
'मैं भाग्यशाली हूं कि वो मेरे पिता थे..' बीसी खंडूड़ी के निधन पर बोले दोनों बच्चे. जानिए कैसे थे भुवन चंद्र खंडूड़ी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 19, 2026 at 8:37 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांसे ली. उनके निधन के बाद हर कोई उन्हें याद कर रहा है. आम से लेकर खास लोग तक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बसंत बिहार स्थित पहुंच रहे हैं. सीएम धामी समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने भुवन चंद्र खंडूड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान सभी ने उनके पुत्र मनीष खंडूड़ी, ऋतु खंडूड़ी को ढांढस बंधाया.
भुवन चंद्र खंडूड़ी के पुत्र मनीष खंडूड़ी देश और विदेश में IT सेक्टर के एक बड़े प्रोफेशनलिस्ट रह चुके हैं. हाल के कुछ सालों में उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया. आखिरी समय में भी वे अपने पिता के बेहद करीब थे. पिता के अंतिम समय में वे काफी भावुक नज़र आए. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए मनीष ने कहा कि 'यह मेरा सौभाग्य है कि भुवन चंद्र खंडूड़ी मेरे पिता थे. लोग उनकी बातें करते हैं, मगर मैनें उन्हें जीया है.'
मनीष खंडूड़ी ने कहा उनके पिता पर ईश्वर की कृपा रही है, लोगों ने बहुत प्यार दिया. उन्होंने एक लंबा जीवन जिया. मनीष बताते हैं कि लोग उनके अनुशासन और सख्त व्यक्तित्व की बाते करते हैं, मगर उन्होंने अपने पिता को एक कोमल हृदय वाले व्यक्ति के रूप में हमेशा अपने पास पाया. उन्होंने बताया जब हम छोटे थे तो उनके अनुशासन से लगता था कि वो बहुत सख्त हैं, लेकिन जब दुनियादारी की समझ आई तो समझ आया की वो अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं. उन्होंने कहा 'ऐसे व्यक्तिव वाले लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं.' ऐसे में वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं. उन्होंने कहा 'मैं अपने पिता को देवता मानता हूं.'
आज मेरे पिता जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (से.नि) आदरणीय श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी जी का जन्मदिवस है। उन्हे जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर उनका स्नेह- आशीष प्राप्त किया।— Ritu Khanduri Bhushan (@RituKhanduriBJP) October 1, 2024
आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मुझे जनसेवा के प्रति प्रेरित करता है।
आपकी राजनीतिक दृष्टि और जनसेवा… pic.twitter.com/mMi9wp0QZf
वहीं, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की बेटी ऋतु खंडूड़ी हैं. ऋतु खंडूड़ी वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं. उन्होंने ईटीवी से बातचीत करते हुए कहा आज वो जो कुछ हैं अपने पिता की वजह से हैं. उन्होंने कहा उनके पिता ने बचपन से उनमें अनुशासन का बीज बोया है. इसके अलावा वे घर में हमेशा देशभक्ति की बातें करते थे. उन्होंने बताया कि पिता ने कहा था 'जिस जिम्मेदारी को लो, उनको ईमानदारी से निभाओ, जो भी पद मिलता है या जगह आप अपने लिए बनाते हो उसको सार्थक करो.'
सीएम धामी ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित बसंत विहार में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. छत्तीसगढ़ प्रवास से देहरादून पहुंचने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री धामी सीधे स्वर्गीय खंडूडडी के निवास पहुंचे. उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया. मुख्यमंत्री ने कहा स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंड़ूड़ी का जीवन अनुशासन, राष्ट्रसेवा, ईमानदारी और जनकल्याण के मूल्यों का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है.
भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवाएं देने के पश्चात उन्होंने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भी उच्च आदर्श स्थापित किए. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के विकास, सुशासन और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत आधार प्रदान करने में स्वर्गीय खंड़ूड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने अपने कार्यकाल में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यहित में अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए, जिनका लाभ आज भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है.
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