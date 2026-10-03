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पद आते-जाते रहेंगे, कांग्नेस की नई प्रदेश अध्यक्ष से अजय राय ने की ये अपील

कहा-दोगुनी मेहनत के साथ जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करना है

अजय राय
अजय राय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 2:38 PM IST

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राय ने नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना को जहां शुभकामनाएं दीं तो पार्टी के लिए आजीवन लड़ने का वादा भी किया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय ने कहा है कि, हम हमेशा कांग्रेस के साथ हैं और अब दोगुनी मेहनत के साथ जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करना है.

अजय राय (Video Credit; ETV Bharat)

अजय राय ने कहा, 'मैं आराधना मिश्रा मोना जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करुंगा कि वह कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहें, पार्टी को मजबूत करें. क्योंकि मैंने कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाया है. उन्हें यह बताया है कि वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, पार्टी उनके साथ खड़ी है. मैं उनसे भी यही उम्मीद करुंगा कि वह कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ पार्टी को मजबूत करें. वहीं जनेऊ दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं जनेऊधारी हूं और हमेशा पार्टी के लिए खड़ा रहूंगा.'

कांग्रेस की ओर से बीते शनिवार को आराधना मिश्रा मोना को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर के अजय राय ने वाराणसी में मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति पूरी तत्परता से खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए खड़ा हूं. इसके साथ ही मैं कार्यकर्ताओं से अपील भी करता हूं कि वह किसी तरीके की मन में नाराजगी ना रखें, बल्कि जी जान लगा करके राहुल गांधी के सपने को पूरा करें. 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें. कहा कि, उनके कार्यकाल में कार्यकर्ताओं पर अत्याचार नहीं हुआ और उन्होंने यह भरोसा बनाए रखा है.

राहुल गांधी से बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि बुधवार को राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई. उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार भी जताया. उन्होंने कहा कि हम सभी लोग एक परिवार की तरह हैं और संगठन को मजबूत करना है. पहले भी पार्टी के साथ पूरी तत्परता के साथ लगा रहा और आगे भी लगा रहूंगा. हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करते. साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा. कहा कि उन्हें कोई खरीद नहीं पाया है. नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जहां भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, वह पूरी ताकत के साथ काम करेंगे.

यह भी पढ़ें: यूपी में कांग्रेस ने किया फेरबदल, आराधना मिश्रा कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं, इमरान मसूद बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष

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