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बसपा से निष्कासन के बाद दिबियापुर पहुंचे अनंत मिश्रा अंटू, ब्राह्मणों के साथ बैठक कर भरी हुंकार

वक्ताओं ने कहा कि समाज के हितों और अधिकारों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आपसी एकता और सक्रिय भागीदारी जरूरी

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू औरैया पहुंचे
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू औरैया पहुंचे (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:08 AM IST

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औरैया: दिबियापुर कस्बे में रविवार शाम ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में बसपा से निष्कासित पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू मुख्य रूप से शामिल हुए. उनके पहुंचने पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वागत किया.

बैठक के दौरान सामाजिक एकजुटता, समाज की समस्याओं और राजनीतिक भागीदारी को लेकर विचार-विमर्श किया गया. आये हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज के हितों और अधिकारों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आपसी एकता और सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

दिबियापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया जिक्र: अनंत मिश्रा ने अपने कार्यकाल में दिबियापुर में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की बात कही. उन्होंने कहा कि इस तरह की विकास योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा के साथ दिए संकेत: बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई. ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा का स्वागत करते हुए उनसे अपने विचार साझा किए. अंटू मिश्रा ने अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया और लोगों से सामाजिक हितों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की.

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