ETV Bharat / state

हिरासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, जियाडा की जमीन खाली कराने पहुंचे प्रशासन का कर रहे थे विरोध

रामगढ़ के PTPS आवासीय कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला. जिसका पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने विरोध किया और धरने पर बैठ गए.

Union Minister Yashwant Sinha
धरने पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 7:47 PM IST

|

Updated : April 10, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: जिले के पतरातू प्रखंड के हेसला पंचायत में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है. प्रशासन PTPS आवासीय कॉलोनी में सालों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा, लेकिन वहां लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतर आए और धरना दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

लगभग दो घंटे बाद, मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात अंचलाधिकारी मनोज कुमार चौरसिया ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पतरातू थाना ले गए. जानकारी के मुताबिक, यह जमीन पहले PTPS की थी, जिसे अब औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (JIADA) को ट्रांसफर कर दी गई है. 13 जनवरी, 2026 को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर एक याचिका W.P.(C) 4902/2021 में JIADA के पक्ष में फैसला सुनाया. प्रशासन ने इस आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू की है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रशासनिक कार्रवाई का किया विरोध (Etv Bharat)

पतरातू बीडीओ, सीओ और जिले के दंडाधिकारी की मौजूदगी में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई. जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ. प्रशासन ने बताया कि जर्जर भवनों को खाली कराया जा रहा है. मौजा हेसला, उचरिंगा और कटिया की जमीन को एन्कम्ब्रेंस फ्री किया जाएगा.

Union Minister Yashwant Sinha
हिरासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा (Etv Bharat)

इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने भारी विरोध भी किया. महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया. कई परिवारों ने बताया कि वे दो-तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं. हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.

Union Minister Yashwant Sinha
पुलिस बल के जवान (Etv Bharat)

विरोध जारी रहा और इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व विधायक शंकर चौधरी मौके पर पहुंचे और लोगों के समर्थन में वे भी धरने पर बैठ गए. उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया. सैकड़ों लोग के साथ वे करीब दो घंटे तक सड़क पर बैठे रहे, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित रहा. जिसका बाद प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी मनोज कुमार चौरसिया ने उन्हें और उनके साथ सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया.

Union Minister Yashwant Sinha
धरने पर बैठे लोग (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं. जैसे BSL, HEC और दूसरी जगहों पर सालों से रह रहे लोगों को लीज या किराए पर क्वार्टर दिए गए हैं, वैसे ही उन्हें भी यहां क्वार्टर दिए जाएं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है. इसलिए, पहले उनका पुनर्वास किया जाए और फिर उन्हें हटाया जाए.

Union Minister Yashwant Sinha
Union Minister Yashwant Sinha (Union Minister Yashwant Sinha)

वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने साफ कहा कि यह एक पुराना मामला है, लेकिन चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्हें किसी को निकालने से पहले पुनर्वास की सुविधा देनी चाहिए. गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है, तो वह बेल नहीं लेंगे; अगर उन्हें जेल जाना पड़ा, तो वह जाएंगे, लेकिन वह बेल नहीं लेंगे. अगर पुलिस चालान करती है, तो भी वह जेल जाने को तैयार हैं.

Union Minister Yashwant Sinha
धरने पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा (Etv Bharat)

वहीं मजिस्ट्रेट मनोज कुमार चौरसिया ने कहा कि कोर्ट का आदेश है. हमने पहले क्वार्टर में रहने वालों को समय दिया था, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया है. फिलहाल यशवंत सिन्हा, शंकर चौधरी और सैकड़ों अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पतरातू थाना ले जाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

रामगढ़ के पतरातू में अवैध कब्जा पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जियाडा की जमीन कराई गई खाली

झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी की हुई बैठक, सीएम की मौजूदगी में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 254 दुकानदारों को अल्टीमेटम

Last Updated : April 10, 2026 at 8:27 PM IST

TAGGED:

JIADA LAND RAMGARH
YASHWANT SINHA
PTPS RESIDENTIAL COLONY
पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा
JIADA LAND PATRATU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.