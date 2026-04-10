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हिरासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, जियाडा की जमीन खाली कराने पहुंचे प्रशासन का कर रहे थे विरोध

धरने पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ( Etv Bharat )