पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने राजधानी का नाम Delhi बदलकर Dilli करने की उठाई मांग, दिया ये उदाहरण

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने राजधानी दिल्ली का अंग्रेजी नाम Delhi बदलकर Dilli करने की मांग उठाई है. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आगामी 1 नवम्बर को जब दिल्ली सरकार नया आधिकारिक लोगो (Logo) जारी करें, तो उसमें अंग्रेजी वर्तनी Delhi की जगह Dilli लिखा जाए. उनका कहना है कि यह बदलाव केवल भाषाई सुधार नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान व आत्माभिव्यक्ति का प्रतीक होगा. विजय गोयल ने कहा कि हम गर्व से कहते हैं 'Dilli मेरी जान' न कि 'Delhi मेरी जान' जब हम इस शहर को अपने दिल से दिल्ली कहते हैं तो फिर अंग्रेजी में उसे औपनिवेशिक प्रभाव वाले नाम Delhi से क्यों पुकारें.

पूर्व मंत्री विजय गोयल ने बताया कि उन्होंने 2019 में राज्यसभा में भी यह प्रस्ताव रखा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अंग्रेजी वर्तनी को Delhi से बदलकर Dilli किया जाए. अब जब सरकार नया लोगो जारी करने जा रही है तो यह ऐतिहासिक अवसर है कि राजधानी को उसकी मूल सांस्कृतिक पहचान दी जाए. सदियों से कवियों, लेखकों और आम नागरिकों ने इस नगर को दिल्ली या Dilli के नाम से जाना है. यह नाम हमारी भावना, परंपरा व असली पहचान का प्रतीक है. Delhi नाम ब्रिटिश शासन की देन है, जो न तो हिंदी उच्चारण से मेल खाता है और न ही हमारी सांस्कृतिक आत्मा से मेल खाता है.

दिया ये उदाहरण: उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत के कई शहर पहले ही अपनी मौलिक पहचान फिर से प्राप्त कर चुके हैं. Bombay अब Mumbai हो चुका है. Calcutta का नाम Kolkata और Madras का नाम Chennai किया जा चुका है. उस समय भी कुछ इतिहासकारों ने लागत और तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी, लेकिन वे सभी आशंकाएं निराधार साबित हुईं. आज ये नाम गर्व व सम्मान के प्रतीक हैं.

ऐसे अस्तित्व में आया नाम: विजय गोयल ने Dilli नाम की ऐतिहासिक उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इसका मूल संस्कृत शब्द 'धिल्लिका' या 'धिल्लि' है, जो 11वीं शताब्दी में तोमर राजाओं द्वारा बसाए गए नगर का नाम था. समय के साथ यह 'दिल्ली' बन गया. दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फारसी इतिहासकारों ने इसे देहली या दिहली कहा, जबकि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने इसी रूप को अपनाया और उसे Delhi लिखना शुरू किया, जो बाद में आधिकारिक नाम बन गया.