लोकसभा अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाते हैं सदन: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय

रांची: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने लोकसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान हंगामे के लिए स्पीकर ओम बिरला को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है और निष्पक्ष होता है. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष डे वन से ही पार्टी बन जाते हैं.



पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं बोलने का स्पीकर को तकलीफ होता है. जबकि उनको किसी ने लोकसभा में बोलने से नहीं रोका था. वह खुद लोकसभा से उठकर चले गए. उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष और सभी विपक्षी दलों के नेताओं को सदन में बोलने से रोका जाता है, यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है.

मीडिया से बातचीत करते पूर्व केंद्रीय मंत्री (ईटीवी भारत)

विपक्ष जनहित के मुद्दे सदन में नहीं उठा सकते: सुबोधकांत सहाय

पूर्व मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य है कि ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में 150 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर इतिहास भी बनाया गया है. स्थिति यह है कि आज के दिन में विपक्ष जनहित के कोई मुद्दा सदन में नहीं उठा सकता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया. पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि संसद पक्षपातपूर्ण तरीके से चल रहा है, इसलिए वहां से गलत और जनविरोधी कानून पास हो रहे हैं.



बोफोर्स का मामला उठा, लेकिन एक उंगली भी राजीव गांधी की ओर नहीं दिखा सके: सुबोधकांत सहाय