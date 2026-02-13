ETV Bharat / state

कोटा में अधूरी बजट घोषणा पर पूर्व मंत्री महरिया बोले, आपकी भावनाओं को उचित प्लेटफार्म पर रखूंगा

सुभाष महरिया राज्य बजट का बखान करने कोटा पहुंचे. उनसे कोटा के लिए घोषणाओं पर सवाल पूछे गए.

Maharia talking to the media in Kota
कोटा में मीडिया से चर्चा करते महरिया (ETV Bharat, Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 2:29 PM IST

कोटा: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता सुभाष महरिया राज्य बजट की उपलब्धियां बताने कोटा आए. यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात की. कोटा में बजट घोषणाएं 2 साल बाद भी अधूरी रहने के सवाल पर महरिया बोले, आज जो स्थिति हो रही है, उसके संबंध में सरकार और संगठन के उचित प्लेटफार्म पर मजबूती से रखूंगा, ताकि समस्या का निस्तारण किया जा सके ताकि कोटा के विकास की गति दी जा सके.

भाजपा नेता सुभाष महरिया ने कहा कि बजट घोषणाएं धरातल पर उतरने के लिए लैंड एलॉटमेंट व लोकल स्थानीय सपोर्ट आदि आवश्यक हैं. मैंने एक-एक घोषणा का बारीकी से अध्ययन किया. इसमें कितनी घोषणाएं पूरी हो गई, कितनी पाइप लाइन में है और कितनी पर सरकारी एजेंसियां अपना प्रेजेंटेशन देने को तैयार हैं, इनमें टाइम शेड्यूल है. किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन, डीपीआर बनेगी व फिर काम होगा. मैंने पूर्व की घोषणाओं को देखा है कि यह 70 से 80 फीसदी पूरी हो गई है.

पूर्व मंत्री सुभाष महारिया (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

पढ़ें:बजट पर बयानबाजी: भाजपा का कांग्रेस पर तंज, होटलों में बंद रहने वालों को बोलने का हक नहीं

कर्मचारियों के विरोध पर यह जवाब: सरकारी कर्मचारियों के जयपुर में बजट प्रतियां जलाने से जुड़े सवाल पर महरिया बोले, उन्होंने कहा-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दूसरे राज्यों से ज्यादा फायदा मिलता है. कर्मचारियों की जॉइनिंग से लेकर अब तक के मैक्सिमम बेनिफिट्स भाजपा सरकारों ने दिए हैं. इसमें 1977 से लेकर 2023 में बनी सरकार के बीच सभी भाजपा शासन में फायदा दिया. नए कर्मचारियों की भर्ती भी जनसंख्या के लिए लिहाज से चार लाख करने का प्रावधान सरकार का है.

ईआरसीपी को पिछली बार ही दे दिया बजट: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को पैसा नहीं देने का सवाल उठाया तो महरिया बोले, ईआरसीपी को बीते बजट में ही पैसा जारी कर दिया था. उस पैसे का उपयोग हो जाएगा, तब आगे बजट जारी होगा. यमुना जल समझौते के तहत भी पीएम मोदी ने 3200 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट दिया.

पढ़ें:बजट में अनदेखी से नाराज कर्मचारियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन, बजट की प्रतियां जलाईं

बड़े मगरमच्छों के सवाल पर बोले: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रोजाना कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, इस पर महरिया बोले, सरकार ने बजट में जांच एजेंसी की घोषणा की. पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं. एसआई भर्ती के आरोपी अंदर गए. किसी को पकड़ने के लिए जितना बड़ा चैनल या फिर कोई गिरोह पकड़ा जाता है तब बड़े मगरमच्छ भी हाथ आ जाते हैं. भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली ने अवैध खनन में भी बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ने का सवाल उठाया, इस पर महरिया बोले, अवैध खनन पर मॉनिटरिंग के लिए टीम बनाई है, जो बकायदा ड्रोन सिस्टम के जरिए सेटअप स्थापित करेगी. यह ऐप बताएंगे कि क्या घटनाक्रम हो रहा है. खनन से राजस्थान को सर्वाधिक आमदनी होती है. जिला अध्यक्ष शहर राकेश जैन, महामंत्री रितेश चितौड़ा, रामलाल टटावाडिया और संभाग मीडिया प्रमुख अरविंद सिसोदिया मौजूद थे.

पढ़ें:विधानसभा बजट सत्र : स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम पर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

