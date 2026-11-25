भरतपुर प्रकरण पर महरिया का पलटवार, पहले 2020 का हिसाब दें डोटासरा...फिर भाजपा पर लगाएं आरोप
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भरतपुर की जनता लोकतंत्र के साथ छह साल पहले हुआ खिलवाड़ नहीं भूली.
Published : November 25, 2026 at 9:54 AM IST
जयपुर : भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाजपा पर जिला परिषद सदस्यों की खरीद-फरोख्त और पुलिस-प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने पलटवार किया. भाजपा नेता महरिया ने बयान जारी कर डोटासरा को वर्ष 2020 के भरतपुर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की याद दिलाते हुए कहा, भाजपा पर आरोप लगाने से पहले उन्हें उस समय के घटनाक्रम का जवाब देना चाहिए. दूसरों पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अपने गिरेबान में झांकें.
दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते : भाजपा नेता सुभाष महरिया ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. उनके मुताबिक, 8 दिसंबर 2020 को भरतपुर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ था, तब डोटासरा विधायक थे. महरिया ने आरोप लगाया कि पहले भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा समर्थित पक्ष 13 के मुकाबले 12 की स्थिति में आगे था. इसके बाद 8 दिसंबर को विजेंद्र जांगिड़ को नोटिस दिया गया और 9 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया. महरिया ने सवाल उठाया कि विजेंद्र जांगिड़ निर्वाचित प्रत्याशी थे और पंचायत समिति प्रधान चुनाव में मतदान के लिए प्रमाण-पत्र सहित अधिकृत थे, फिर उन्हें मतदान के अधिकार से किसके इशारे पर वंचित किया गया? उन्होंने 12 दिसंबर को लॉटरी प्रक्रिया में कथित हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोपों का भी जिक्र किया. महरिया ने कहा कि उस समय की घटनाओं पर जवाब दिए बिना आज लोकतंत्र की दुहाई देना राजनीतिक अवसरवादिता है. उन्होंने डोटासरा से वर्ष 2020 के भरतपुर प्रकरण पर जनता से माफी मांगने की मांग की.
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डोटासरा के भाजपा पर खरीद-फरोख्त के आरोप : डोटासरा ने भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा पर जनादेश प्रभावित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर जीते तीन जिला परिषद सदस्यों को भाजपा अपने पाले में कर चुकी है और शेष 18 सदस्यों को पुलिस के जरिए डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है. डोटासरा ने 60 से 80 लाख रुपए तक के प्रलोभन दिए जाने का आरोप भी लगाया था. उन्होंने कहा था कि दबाव और लालच के बावजूद भरतपुर में कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बनेगा. डोटासरा के इन्हीं आरोपों पर महरिया ने 2020 के घटनाक्रम को सामने रखते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से जवाब मांगा है. इस तरह भरतपुर में जिला प्रमुख चुनाव का मुकाबला अब केवल संख्या बल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दोनों दलों के बीच पुराने राजनीतिक घटनाक्रम और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा भी बन गया है.
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