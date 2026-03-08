ETV Bharat / state

'भारत के स्तर को मोदी सरकार ने इतना नीचे गिरा दिया..' पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का हमला

''भारत लंबे समय से रूस से तेल खरीदता रहा है, क्योंकि वहां से तेल सस्ता मिलता है. रूस भारत का मित्र देश रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे और अमेरिका से तेल खरीदे. यूरोप लगातार रूस से तेल और गैस खरीदता रहा, लेकिन अमेरिका ने उस पर कभी दबाव नहीं बनाया.''- आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री

'भारत को कभी इतना कमजोर नहीं देखा' : आरके सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर हुई है. कई मामलों में सरकार का रुख सवालों के घेरे में है. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी 50 वर्षों की सेवा अवधि में उन्होंने कभी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को इतना कमजोर नहीं देखा.

भोजपुर : कभी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से सांसद रह चुके आरके सिंह ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा मौजूदा सरकार की अंतर्राष्ट्रीय हालत इतनी कमजोर नहीं देखी.

'भारत को किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं' : अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार भारत को भी अमेरिकी सामान पर उतना ही टैरिफ लगाना चाहिए था. लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया और न ही जवाबी टैरिफ लगाया. आरके सिंह ने कहा कि 140 करोड़ आबादी वाला भारत एक बड़ा देश है और उसे किसी भी देश से सामान खरीदने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.

'एपस्टीन फाइल के कारण दबाव' : आरके सिंह ने आरोप लगाया कि खाड़ी युद्ध के बाद जब भारत को रूस से तेल खरीद की मात्रा बढ़ानी पड़ी, तो इसके लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ी. ये देश के लिए शर्मनाक है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि एपस्टीन फाइलों में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी और प्रधानमंत्री का नाम होने के कारण भारत सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है.

'पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा' : आरके सिंह ने कहा कि यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो देश को शर्मिंदगी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए. ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की वजह से दुनिया भर के तेल आयात में काफी असर पड़ा है. भारत भी तेल खरीदने के अन्य विकल्पों को आजमा रहा है. रूस से तेल खरीदी लगातार चल रही है. इसी कड़ी में अमेरिका की ओर से आए बयान कि 'भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की छूट है'. इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है.

