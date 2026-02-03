ETV Bharat / state

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लोकपाल ने दी बड़ी राहत, भ्रष्टाचार के आरोपों पर मिली क्लीन चिट

साध्वी निरंजन ज्योति को मिली क्लीन चिट. ( Photo Credit; ETV Bharat )