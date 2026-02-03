ETV Bharat / state

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लोकपाल ने दी बड़ी राहत, भ्रष्टाचार के आरोपों पर मिली क्लीन चिट

आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी.

साध्वी निरंजन ज्योति को मिली क्लीन चिट.
साध्वी निरंजन ज्योति को मिली क्लीन चिट.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 3, 2026

फतेहपुर : पूर्व सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को जन लोकपाल अदालत से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को लोकपाल की पांच सदस्यीय बेंच ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए क्लीन चिट दे दी है.

लोकपाल की पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति पर लगाए गए आरोप राजनीतिक द्वेष और व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित थे. न्यायालय को जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह सिद्ध हो सके कि साध्वी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.

इसके बाद लोकपाल अदालत ने मुकदमे को पूरी तरह खारिज (डिस्पोज) कर दिया. इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जस्टिस ए.एम. खानविलकर, संजय यादव, सुशील चंद्र, ऋतुराज अवस्थी एवं अजय तिर्की की पीठ ने की.

साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश चंद्र ने हलफनामे और दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से प्रत्येक आरोप का तथ्यात्मक खंडन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया. पूर्व सांसद कार्यालय के प्रवक्ता एवं भाजपा जिला मंत्री शिव प्रताप सिंह ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है.

उन्होंने कहा, यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं.
फैसले के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और साध्वी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. जिले भर में इसे साध्वी निरंजन ज्योति की ईमानदार और बेदाग राजनीतिक छवि पर न्यायिक मुहर के रूप में देखा जा रहा है.

