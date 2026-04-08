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पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन; बाराबंकी की मूल निवासी, मेरठ से दो बार MP रहीं

वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी कहते हैं कि मोहसिना कांग्रेस में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में रहती थीं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन.
पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 9:50 AM IST

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Updated : April 8, 2026 at 10:00 AM IST

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मेरठ: कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का दिल्ली में निधन हो गया. वह मूलरूप से यूपी के बाराबंकी की रहने वाली थीं. मेरठ से दो बार सांसद रहीं मोहसिना किदवई ने 94 साल की उम्र में बुधवार को अंतिम सांस ली.

वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी कहते हैं कि मोहसिना कांग्रेस में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में रहती थीं. मोहसिना किदवई ने यूपी और केंद्र में भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था.

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहीं कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर पार्टी को मजबूत करने वाली मोहसिना किदवई का मेरठ से गहरा जुड़ाव रहा है. मोहसिना किदवई मेरठ से दो बार सांसद रहीं थीं.

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी. उनको कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मोहसिना किदवई.
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मोहसिना किदवई. (Photo Credit: ETV Bharat)

दिवंगत कांग्रेस नेत्री मोहसिना किदवई 1980 में हुए लोकसभा चुनावों में टोटल वोटिंग का 62.29 वोट पाकर सांसद चुनी गई थीं. तब मोहसिना किदवई ने JNP (S) के हरीश पाल को शिकस्त दी थी. 1984 में जब फिर से लोकसभा चुनाव हुए तो मोहसिना किदवई ने दोबारा जीत दर्ज की.

तब LKD के मंजूर अहमद को हराया था. हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की दिग्गज नेता ने सियासत में हार का सामना नहीं किया. वह दो बार मेरठ में चुनाव भी हारी थीं. 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के हरीश पाल ने उन्हें हरा दिया था.

कांग्रेस ने उन पर फिर भरोसा जताया और 1991 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया. इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. तब मोहसिना किदवई को बीजेपी के प्रत्याशी अमरपाल सिंह ने हराया था.

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Last Updated : April 8, 2026 at 10:00 AM IST

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