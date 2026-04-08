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पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन; बाराबंकी की मूल निवासी, मेरठ से दो बार MP रहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का दिल्ली में निधन हो गया. वह मूलरूप से यूपी के बाराबंकी की रहने वाली थीं. मेरठ से दो बार सांसद रहीं मोहसिना किदवई ने 94 साल की उम्र में बुधवार को अंतिम सांस ली. वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी कहते हैं कि मोहसिना कांग्रेस में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में रहती थीं. मोहसिना किदवई ने यूपी और केंद्र में भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था. कांग्रेस सरकार में मंत्री रहीं कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर पार्टी को मजबूत करने वाली मोहसिना किदवई का मेरठ से गहरा जुड़ाव रहा है. मोहसिना किदवई मेरठ से दो बार सांसद रहीं थीं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी. उनको कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है.