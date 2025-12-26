ETV Bharat / state

बाल दिवस पर उठे सवाल, मीनाक्षी लेखी ने कहा- इतने साल एक ही परिवार को बढ़ाते रहे

इंदौर में बीजेपी कार्यालय में मनाया गया वीर बाल दिवस. पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, फतेह सिंह और जोरावर सिंह जैसे बाल महापुरुषों की वीरता और मातृभूमि के लिए दृढ़ निश्चय देश की असली विरासत.

meenakshi lekhi indore
पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी (ETV Bharat)
इंदौर: पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने आपत्ति जताई है. उन्होंने इंदौर में भाजपा की तरफ से आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम के दौरान कहा, देश के लोग इतने सालों से एक ही परिवार के व्यक्ति को बढ़ाते रहे जबकि इसके स्थान पर देश की विरासत और सही मूल्यों को बढ़ाना था.

फतेह सिंह और जोरावर सिंह जैसे बाल महापुरुषों की वीरता और मातृभूमि के लिए दृढ़ निश्चय देश की असली विरासत

दरअसल भारतीय इतिहास और आजादी के आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल की भूमिका पर उठने वाले सवालों के बीच मीनाक्षी लेखी ने कहा, 7 साल और 9 साल के फतेह सिंह और जोरावर सिंह जैसे बाल महापुरुषों ने वीरता, समर्पण और अपनी मातृभूमि के लिए दृढ़ निश्चय दिखाया वही देश की असली विरासत है. इसी विरासत से हर बच्चे को प्रेरणा मिलनी चाहिए. लेकिन देश में यह भाव पैदा ना हो इसलिए 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा.

इंदौर में बीजेपी कार्यालय में वीर बाल दिवस मनाया गया (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, वह भी महज इसलिए क्योंकि नेहरू जी बच्चों से प्रेम करते थे लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है. क्योंकि कई महापुरुषों ने इस बात का लिखित उल्लेख किया है कि खुद नेहरू ने बच्चों को दूर रखो और हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा इस देश की विरासत कोमल आयु के बच्चों की विरासत है. पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत आज जिस रूप में खड़ा है, वह अनेक बलिदानों की नींव पर आधारित है.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालना जरूरी

गुरु गोविंद सिंह के परिवार के अद्वितीय त्याग से लेकर अहिल्याबाई होल्कर और नांदेड़ की ऐतिहासिक विरासत तक, देश का इतिहास प्रेरणा देता है. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालना जरूरी है. हैरी पॉटर और मार्बल जैसे गेम और कहानी शिक्षाप्रद नहीं हैं. ऐसी शिक्षा देने वालों के परिजन वृद्ध आश्रम में बैठे रहेंगे और बच्चे अपनी मौज मस्ती में व्यस्त रहेंगे.

कार्यक्रम के दौरान इंदौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सुखमनी साहिब का पाठ और लंगर का आयोजन किया गया. पटियाला से आए कीर्तन दल ने गुरुवाणी का गायन कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक वातावरण से भर दिया. आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान का उल्लेख करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

