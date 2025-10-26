काकोरी पेशाब कांड: पीड़ित परिवार को मिली सहायता राशि, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सौंपी चेक
लखनऊ: यूपी के लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में हुए पेशाब प्रकरण के पीड़ित परिवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. मोहनलालगंज के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने स्वयं पीड़ित परिवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) एक्ट के तहत एक लाख की सहायता राशि की पहली किश्त सौंपी. कौशल किशोर ने इस दौरान राजनीतिक दलों से मामले को बेवजह तूल न देने की अपील की.
उन्होंने कहा कि आरोपी वर्तमान में बीमार है और पुलिस अभिरक्षा में उसका उपचार चल रहा है, जिसे एक प्रकार से जेल ही माना जाता है. प्रशासन इस मामले को सुलझाने की दिशा में पूरी तरह सक्रिय है.
एक लाख की कुल सहायता राशि: पूर्व राज्यमंत्री कौशल किशोर ने जानकारी दी कि SC-ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में पीड़ित परिवारों को कुल एक लाख रुपये 1,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि तीन चरणों में दी जाएगी
- पहली किश्त 25,000 रुपये पीड़ित के खाते में पहले ही भेजी जा चुकी है.
- दूसरी किश्त 50,000 रुपये मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद दी जाएगी.
- तीसरी/अंतिम किश्त 25,000 रुपये कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद दी जाएगी.
'राजनीतिक रंग न दें': कौशल किशोर ने राजनीतिक दलों से इस संवेदनशील मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम पीड़ितों से मिलना होता है, लेकिन मुद्दे को बेवजह तूल नहीं देना चाहिए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
बता दें कि इस दौरान विधायक जय देवी कौशल, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय मौर्य, नगर पंचायत अध्यक्ष रोहित साहू और पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि राज लोधी सहित कई अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे.
जानें पूरा मामला: मामला काकोरी थाना क्षेत्र के एक मंदिर से जुड़ा है. बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि सोमवार की शाम 7 बजे वह मंदिर परिसर से होकर जा रहे थे. उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. इससे वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए. इस दौरान उसके हाथ से पानी गिर गया था. इससे उन्हें अपमानित किया गया.
