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पूर्व मंत्री जितेंद्र का हमला: चुनाव आयोग से उठा लोगों का भरोसा, ज्ञानेश व उनके बॉस मोदी को हटाने की क्रांति का आगाज

अलवर: पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे से अब कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आमजन भी जुड़ गया है. उन्होंने कहा कि आमजन का विश्वास अब इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है. आज जनता भी कहती है कि वह वोट कांग्रेस को देते हैं, लेकिन वोट आगे गिना जाएगा या नहीं, इसका पता नहीं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस व आमजन ने मिलकर देश से अंग्रेजों को निकाला, उसी तरह यह क्रांति की शुरुआत है. अब इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार व उनके बॉस नरेंद्र मोदी को भी बाहर निकालना है. सिंह बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के शहीद स्मारक से अलवर नगर निगम कार्यालय तक निकाले पैदल मार्च के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने कहा- बुधवार को अलवर में जिला कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में जनता ने पैदल मार्च निकाला. इसके जरिए मांग की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें. जो चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं, उसे बैलट पेपर से करवाया जाए. आज यह मुद्दा पूरे देश में छाया है. आज आम आदमी को भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं है. जनता का भरोसा भी इलेक्शन कमीशन से उठ गया. आज जो रैली देश में, राज्यों में, गांव-ढाणियों में हो रही है, वह नई क्रांति की शुरुआत है.

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सरकार बदलने पर करेंगे अफसरों पर कार्रवाई: पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अपने सीनियर लीडर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है. नगरीय निकाय चुनाव में जिन अफसरों ने सरकार के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य किया, वे सब नोट किया जा रहा है. फिर चाहे ये पटवारी हो या कलेक्टर या एसपी या थानेदार. सबके खिलाफ सरकार बदलने पर कार्रवाई करेंगे. प्रदेश में सरकार बदलने वाली है, ऐसे अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा.

चुनाव आयोग को बताया झूठा: उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बड़े झूठ बोल रहा है. पहले बयान दिया कि जो फार्म में बदलाव किया है, वह सुप्रीम कोर्ट से पूछ कर किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे इस मामले में नहीं पूछा और न सहमति ली. सिंह ने कहा, जनता के चुने 300 से ज्यादा एमपी इलेक्शन कमीशन आफिस जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया. करीब 9 घंटे रोड पर बैठना पड़ा. संविधान की बात करने वाले बताएं कि अब इस मामले पर संविधान कहा है. यह मुद्दा अब सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि जनता के साथ 19 अन्य पार्टी भी इसे लेकर एकजुट है.