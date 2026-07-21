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पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप, पीएम मोदी ने देश अमरीका के हाथों बेच दिया, धर्मेन्द्र प्रधान दें इस्तीफा

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि युवाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को उनके घरों पर भेजा जा रहा है.

Jitendra Singh speaking to the media
मीडिया से बात करते जितेंद्र सिंह (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
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अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि सरकार विदेश नीति के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में विफल रही है. देश को अमरीका के हाथों बेच दिया है. उन्होंने दावा किया कि कच्चे तेल आयात जैसे महत्वपूर्ण फैसलों पर भारत की नीति अमरीकी दबाव से प्रभावित होती है, जिससे देश में महंगाई बढ़ती है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के कारण किसी भी सरकार को जनभावनाओं के विपरीत लिए गए निर्णय आखिरकार वापस लेने पड़ते हैं. पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह मंगलवार को अलवर स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

'माता–पिता को अरेस्ट करने की धमकी': जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि अमरीका जब ग्रीन सिग्नल देगा, तो रशिया से कच्चा तेल खरीदेंगे और मना करेगा तो नहीं खरीदेंगे. इस कारण ही देश में पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ जाते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार देश के भविष्य युवाओं पर लाठी चार्ज करवा रही है. युवाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को उनके घरों पर भेजा जा रहा है. पुलिस उनके माता–पिता को अरेस्ट करने की धमकी दे रही है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को पाकिस्तान व चीन से लड़ना चाहिए, जबकि वह देश की युवा शक्ति से लड़ाई लड़ने में लगी है.

कांग्रेस नेताओं ने लगाए ये आरोप, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

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'चुनाव समय पर नहीं कराना शर्म की बात': पूर्व केन्द्रीय मंत्री सिंह ने नीट पेपर लीक प्रकरण पर कहा कि जिस दिन पेपर लीक हुआ, उसी दिन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बचाने में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि जंतर–मंतर पर चल रहे आंदोलन में छात्रों की सिर्फ इतनी ही मांग थी कि इस मामले में पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो. जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में निकाय व पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराना सरकार के लिए शर्म की बात है. हाईकोर्ट ने तीन—चार बार सरकार से निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर रिपोर्ट मांगी, लेकिन हर बार बहाना बनाकर चुनाव टालती रही. उन्होंने कहा कि राजस्थान में हार के डर से भाजपा सरकार पंचायत व निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती.

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प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही कर रहे–जूली: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि युवाओं की मांगों पर सरकार कार्रवाई करने के बजाय उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पिटवा रही है. युवाओं की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं. एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन केन्द्र की भाजपा सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही करेंगे, बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे और उनको दौड़ाएंगे. उन पर मुकदमें लगाएंगे, उनको देशद्रोही बताएंगे और जवाब नहीं देंगे. अब ऐसा नहीं हो सकता है, ये हिंदुस्तान है उन्हें इसका जवाब देना ही पड़ेगा. जूली ने कहा कि निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है.

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