फग्गन सिंह कुलस्ते का छत्तीसगढ़ दौरा, जानिए पूरा शेड्यूल और कार्यक्रम

पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ( ETV BHARAT )

⦁ बलौदाबाजार जिलाध्यक्ष सुरेश पैकरा और सामाजिक प्रमुखों के साथ दोपहर 12 बजे लवन रेस्ट हाउस में फग्गन सिंह कुलस्ते मुलाकात करेंगे.

पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 27 दिसंबर को रायपुर पहुंच रहे हैं. रायपुर एयरपोर्ट में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के प्रांतीय सचिव एसपी ध्रुव और सामाजिक प्रमुख महासमुंद डीडी मांझी उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद वे बिलासपुर के चिल्हाटी के लिए रवाना होंगे.

रायपुर: मंडला सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. वह सर्व आदिवासी समाज की ओर से चिल्हाटी में शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

⦁ दोपहर 1:00 बजे फग्गन सिंह कुलस्ते शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तोखन लाल साहू, केन्द्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मंत्रलय भारत सरकार भी मौजूद रहेंगे.

⦁ धमतरी का दौरा करेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते. वे अंबेडकर चौक में शाम 6 बजे समाज प्रमुख शिवचरण नेताम के नेतृत्व में स्वागत सम्मान में हिस्सा लेंगे.

⦁ 27 दिसंबर की शाम को फग्गन सिंह कुलस्ते कांकेर पहुंचेंगे. यहां रात में सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे.

28 दिसंबर का शेड्यूल

⦁ 28 दिसंबर को फग्गन सिंह कुलस्ते कांकेर में रहेंगे. वे यहां अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ जिला कांकेर के जिला अध्यक्ष रामप्रसाद नेताम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे. फिर सर्किट हाउस में संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

⦁ वन मंत्री केदार कश्यप की मां स्वर्गीय मनकी देवी कश्यप को श्रद्धांजलि देने के लिए बस्तर के भनपुरी जाएंगे.