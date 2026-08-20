पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, पप्पू और मम्मी नाटक करते हैं, हिम्मत है तो....
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 1:58 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला किया. अश्विनी चौबे ने कांग्रेस के द्वारा वंदे मातरम के गायन को रोकने वाले मामले पर कहा, जैसी जिसकी सोच वैसी ही उसको चीज दिखाई देती हैं.
अश्विनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही क्रांतिकारी देश के लोगों का अपमान करती रही है और यही वजह है कि उनको इसमें भी राजनीति करनी है. जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उनकी भावना क्या है यह बीजेपी को बोल रहे हैं. उनको खुद समझना चाहिए.
राहुल गांधी पर बड़ा हमला: उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू जी आप कब तक पप्पू बने रहेंगे, जब तक पप्पू की मम्मी इस तरह की चीज करती रहेगी, तब तक पप्पू भी ऐसे ही रहेगा. पप्पू की मम्मी ने जिस प्रकार से उस दिन वंदे मातरम के गान को बीच में रुकवा कर काम किया. उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुर्सी मांगने का काम कर रही थी. अरे वंदे मातरम का गान चल रहा है और आप उसे बीच में रुकवा दे रहे हैं. यह किसकी भावना है, कौन सी राष्ट्रभक्ति वह दिखाना चाह रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जिस गान पर लोगों ने अपनी जान न्योछावर कर दी. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, जिसके आगे बड़े-बड़े देशभक्त झुक जाते हैं. वहां आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं.
उनको देश के बारे में पता नहीं है: उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हैं उनको देश के बारे में पता नहीं है, उन्हें अपने बारे में नहीं पता है. वह अपनी जाति और धर्म नहीं जानते हैं. देश में यही भेदकारी नीति करने का काम कर रहे हैं और नाग बनकर डस रहे हैं. कैसे लोग देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा.
राम मंदिर के चंदा चोरी प्रकरण में जांच को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं है. राम के प्रति जो भक्त और श्रद्धा है वह पूरे लोगों के लिए जग जाहिर है. राम मंदिर बना तो यह लोग देखने नहीं आए. बड़ा पप्पू, उत्तर प्रदेश का पप्पू और बिहार का छोटा पप्पू इन लोगों का यही तमाशा है. यह पप्पू, पप्पू और गप्पू बंगाल की गब्बू थी, वह तो गायब हो गई. यह हमारे देश के प्रेरणादायक कभी नहीं है. यह साधु संतों का अपमान कर रहे हैं.
पार्लियामेंट के अंदर संतों का अपमान हुआ: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर गलत तरीके से संतों का अपमान हुआ. भगवान राम का अपमान किया गया. कांग्रेस और विपक्ष सपा जैसे लोगों ने इसका साथ दिया. भारत की संस्कृति में यह बहुत बड़ा काला अध्याय होगा, अगर हिम्मत है तो और किसी धर्म का नाटक करके पार्लियामेंट में दिखाएं.
तेजस्वी यादव पर हमला: बिहार में तेजस्वी यादव को हिरासत में लिए जाने के मामले में उन्होंने कहा, गिरफ्तारी किस लिए हो सकती है. आप भी जानते हैं. वह देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. वह भ्रष्टाचारी है. कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी होगी. उनके ऊपर बहुत से आरोप-प्रत्यारोप है. भ्रष्टाचार का भी आरोप है.
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