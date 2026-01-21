ETV Bharat / state

यूपी को दो हिस्सों में बांटने की मुहिम; BJP के इन नेताओं ने की पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग

अमेठीः पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉ. संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के 8 मंडल के 28 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य पूर्वांचल के गठन की मांग की है. उन्होंने कहा कि विश्व के पांचवें सबसे बड़े देश की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या को समेटे उत्तर प्रदेश में एक राज्य व्यवस्था के तहत सुशासन की स्थापना संभव नहीं है.

ददन सदन भवन में खिचड़ी भोज एवं स्नेह मिलन में बुधवार को शामिल होने पहुंचे डॉ. संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉ. संजय सिंह ने कहा कि बड़े राज्यों में लोकतंत्र व सुशासन दोनों प्रभावी नहीं रहते. अब समय आ गया है कि पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिए एक अलग राज्य बनाया जाय. पूर्वांचल राज्य 7,98,76,083 आबादी वाला देश का 14 वां बड़ा राज्य होगा. पूर्वांचल राज्य संयुक्त संकल्प मंच के माध्यम से पूर्वांचल को राज्य बनाने की मुहिम यहां के लोगों के हित मे चलाई जाएगी.

इस दौरान पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉ. अमीता सिंह ने कहा कि भाषाई एवं सांस्कृतिक रूप से पूर्वांचल की अलग पहचान है. व्यापार के दृष्टि से पूर्वांचल एक विशाल बाजार है. प्राकृतिक संसाधनों, कुशल श्रम से समृद्ध है. फिर भी प्रशासनिक उपेक्षा के चलते सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया है. पूर्वांचल की अलग समस्याएं हैं, जिसके लिए विशेष केंद्रीय नीतियों की जरूरत है. भारत के समग्र विकास एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वांचल के लिए एक पृथक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है. पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि में सुधार ना होने व औद्योगिक विकास ना होने से पलायन बढ़ता जा रहा है. नेपाल से आने वाली नदियों के जल प्रबंधन के लिए विशेष नीतियों के न बन पाने से एक तरफ नहरों में पानी की कमी होती है. दूसरी तरफ बाढ़ से हर साल भारी नुकसान हो रहा है. पूर्वांचल क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा सुविधाओं, उच्च शिक्षा, अच्छे इंफ्राट्रक्चर की बड़ी कमी है.