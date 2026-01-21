ETV Bharat / state

यूपी को दो हिस्सों में बांटने की मुहिम; BJP के इन नेताओं ने की पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूर्वांचल राज्य का गठन विकास के लिए बताया आवश्यक, कहा-लगातार यहां के लोग पिछड़ रहे

डॉ. संजय सिंह और डॉ. अमीता सिंह.
डॉ. संजय सिंह और डॉ. अमीता सिंह. (FB Account)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठीः पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉ. संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के 8 मंडल के 28 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य पूर्वांचल के गठन की मांग की है. उन्होंने कहा कि विश्व के पांचवें सबसे बड़े देश की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या को समेटे उत्तर प्रदेश में एक राज्य व्यवस्था के तहत सुशासन की स्थापना संभव नहीं है.

ददन सदन भवन में खिचड़ी भोज एवं स्नेह मिलन में बुधवार को शामिल होने पहुंचे डॉ. संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉ. संजय सिंह ने कहा कि बड़े राज्यों में लोकतंत्र व सुशासन दोनों प्रभावी नहीं रहते. अब समय आ गया है कि पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिए एक अलग राज्य बनाया जाय. पूर्वांचल राज्य 7,98,76,083 आबादी वाला देश का 14 वां बड़ा राज्य होगा. पूर्वांचल राज्य संयुक्त संकल्प मंच के माध्यम से पूर्वांचल को राज्य बनाने की मुहिम यहां के लोगों के हित मे चलाई जाएगी.

इस दौरान पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉ. अमीता सिंह ने कहा कि भाषाई एवं सांस्कृतिक रूप से पूर्वांचल की अलग पहचान है. व्यापार के दृष्टि से पूर्वांचल एक विशाल बाजार है. प्राकृतिक संसाधनों, कुशल श्रम से समृद्ध है. फिर भी प्रशासनिक उपेक्षा के चलते सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया है. पूर्वांचल की अलग समस्याएं हैं, जिसके लिए विशेष केंद्रीय नीतियों की जरूरत है. भारत के समग्र विकास एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वांचल के लिए एक पृथक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है. पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि में सुधार ना होने व औद्योगिक विकास ना होने से पलायन बढ़ता जा रहा है. नेपाल से आने वाली नदियों के जल प्रबंधन के लिए विशेष नीतियों के न बन पाने से एक तरफ नहरों में पानी की कमी होती है. दूसरी तरफ बाढ़ से हर साल भारी नुकसान हो रहा है. पूर्वांचल क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा सुविधाओं, उच्च शिक्षा, अच्छे इंफ्राट्रक्चर की बड़ी कमी है.

डॉ अमीता सिंह ने कहा कि पूर्वांचल देश का बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है. उपजाऊ भूमि है. दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियों में काम करने वाले ज्यादा संख्या में लोग पूर्वांचल से हैं. खनिज संपदा वाले मिर्ज़ापुर और सोनभद्र पूर्वांचल का ही हिस्सा है. हस्त शिल्प, अयोध्या, काशी एवं प्रयागराज जैसे आध्यात्मिक पर्यटन तथा सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी एवं श्रावस्ती का बौद्ध पर्यटन पूर्वांचल को भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बड़ा स्रोत बना सकता है. डा अमीता सिंह ने एकजुट होकर हम प्रभावशाली रूप से अपनी मांग को रख सकेंगे.

इसे भी पढ़ें- UP Healthtech Conclave: यूपी बनेगा मेडिकल टेक्नोलॉजी हब, सीएम योगी बोले - जरूरतें सभी की होंगी पूरी

TAGGED:

BJP LEADER SANJAY SINGH
BJP LEADER AMEETA SINGH
DEMAND FORMATION PURVANCHAL STATE
DEMAND TO DIVIDE UP
PURVANCHAL STATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.