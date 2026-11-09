पंचत्तव में विलीन हुए पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल, बेटियों ने दी मुखाग्नि
यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल का बेटियों ने अंतिम संस्कार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 8:07 PM IST
हल्द्वानी: समाज में आज भी अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी आमतौर पर बेटे से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल की अंतिम विदाई ने इस परंपरा से अलग मिसाल पेश की. रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनकी दोनों बेटियों ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी. दरअसल, यह डॉ. नारायण सिंह जंतवाल की अंतिम इच्छा थी, जिसे बेटियों ने पूरा कर उन्हें अंतिम विदाई दी.
उत्तराखंड की राजनीति और राज्य आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरे डॉ. नारायण सिंह जंतवाल पंचतत्व में विलीन हो गए. सोमवार को रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने सामाजिक परंपराओं और बेटियों की भूमिका को लेकर नई चर्चा छेड़ दी. डॉ. जंतवाल की अंतिम इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनकी दोनों बेटियां ही उन्हें मुखाग्नि दें. पिता की इस इच्छा का सम्मान करते हुए दोनों बेटियों ने चिता को मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और परिचितों की आंखें नम रहीं.
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डॉ. जंतवाल की बेटियों ने बताया कि, पिता अक्सर अपनी अंतिम यात्रा को लेकर उनसे बातचीत करते थे. वह मजाकिया अंदाज में कहते थे कि तुम्हें ही मेरा सब कुछ करना है और अंतिम समय में तुम ही मुझे मुखाग्नि देना. उस समय कही गई पिता की यह बात बेटियों के लिए उनकी अंतिम इच्छा बन गई. पिता के निधन के बाद दोनों ने इस इच्छा को पूरा कर अपना फर्ज निभाया. वहीं, पति को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी पत्नी प्रोफेसर सावित्री कैड़ा जंतवाल भी चित्रशिला घाट पहुंचीं. वह कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल परिसर में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं.
दिल्ली में स्वास्थ्य जांच के दौरान पड़ा दिल का दौरा: उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल का 7 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. बताया जा रहा है कि वह नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली गए थे, जहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया. उनके निधन की खबर से उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
राज्य गठन के बाद वर्ष 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में वह सहसपुर सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे. उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक मंडल में शामिल डॉ. जंतवाल डीएसबी परिसर छात्रसंघ में उपसचिव, सचिव, अध्यक्ष और छात्र महासंघ के अध्यक्ष भी रहे.
राज्य आंदोलनकारियों ने दिवंगत पूर्व विधायक को दी श्रद्धांजलि: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एमबीपीजी कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम आयोजित में पूर्व विधायक एवं राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय नारायण सिंह जंतवाल के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके उत्तराखंड राज्य निर्माण में संघर्ष, त्याग और ऐतिहासिक योगदान को याद किया.
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