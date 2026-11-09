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पंचत्तव में विलीन हुए पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल, बेटियों ने दी मुखाग्नि

पंचत्तव में विलीन हुए पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल ( PHOTO- ETV Bharat )

हल्द्वानी: समाज में आज भी अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी आमतौर पर बेटे से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल की अंतिम विदाई ने इस परंपरा से अलग मिसाल पेश की. रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनकी दोनों बेटियों ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी. दरअसल, यह डॉ. नारायण सिंह जंतवाल की अंतिम इच्छा थी, जिसे बेटियों ने पूरा कर उन्हें अंतिम विदाई दी.

उत्तराखंड की राजनीति और राज्य आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरे डॉ. नारायण सिंह जंतवाल पंचतत्व में विलीन हो गए. सोमवार को रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने सामाजिक परंपराओं और बेटियों की भूमिका को लेकर नई चर्चा छेड़ दी. डॉ. जंतवाल की अंतिम इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनकी दोनों बेटियां ही उन्हें मुखाग्नि दें. पिता की इस इच्छा का सम्मान करते हुए दोनों बेटियों ने चिता को मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और परिचितों की आंखें नम रहीं.