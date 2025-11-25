ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का व्हाट्सएप अकाउंट निलंबित, हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : November 25, 2025 at 9:02 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आदिश सी अग्रवाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्हाट्सएप अकाउंट को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप का ये कदम मौलिक अधिकारों का हनन है और इससे उनके प्रोफेशनल काम पर असर पड़ा है.

याचिका में अग्रवाला ने कहा है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के ही निलंबित कर दिया गया है. व्हाट्सएप से उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल डाटा को रिकवर करने का मौका दिए बिना ही उनके अकाउंट को निलंबित कर दिया है. उनके व्हाट्सएप अकाउंट में कई कानूनी ड्राफ्ट, नोट्स, बार काउंसिल के चुनाव से जुड़ी सामग्री के कई सारे केसों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज थे.

याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने ऐसे समय अग्रवाला का अकाउंट निलंबित किया है जब वो बैंकाक, लंदन, दुबई और दूसरे स्थानों पर अपने प्रोफेशनल काम में लगे हुए थे. याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप का ये कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन है. याचिका में केएस पुट्टुस्वामी बनाम केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति की निजता, गरिमा और स्वायतता की रक्षा की बात कही गई है.

याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने भारत में किसी ग्रीवांस अफसर ( शिकायत निवारण अधिकारी) की नियुक्ति नहीं की है, जो समय पर शिकायतों का संज्ञान ले सके और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सके. अग्रवाला ने व्हाट्सएप के गुरुग्राम स्थित दफ्तर जाकर 13 अक्टूबर को अपनी शिकायत रखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

