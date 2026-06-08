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'कांग्रेस के बड़े नेता ने खुद खोल दी सुक्खू सरकार की पोल, नोटों से भरी 5 अटैचियों का क्या है राज़?'

राजेंद्र राणा ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर कई सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर निशाना साधा है. उन्होंने ने लिखा है कि, जिस सच को दबाने की कोशिश की गई, वह अब जनता के बीच खुलकर सामने आ चुका है और सच कभी दबता नहीं. देर से ही सही, लेकिन अब जनता के सामने सुक्खू सरकार की सच्चाई उजागर हो गई है.

हमीरपुर: हिमाचल कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व सीपीएस एवं कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती पार्टी से निष्कासन के बाद भी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं. नीरज भारती के बयानों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए. इसी बीच सुजानपुर के पूर्व विधायक एवं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने अपने सोशल मीडिया मंचों पर एक पोस्ट साझा कर प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है.

'नोटों से भरी 5 अटैचियों का क्या है राज़?'

राजेंद्र राणा ने सवाल उठाया कि, "आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, जिनके चलते कांग्रेस के 9 विधायक बागी हुए और उन्हें पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई. कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कई खुलासे किए हैं." साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा कथित तौर पर उठाए गए पांच अटैचियों के मुद्दे का उल्लेख करते हुए पूछा कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है और इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए.

'सुक्खू सरकार में 9 विधायक क्यों हुए थे बागी?'

इसके साथ ही भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि, प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया गया, जिससे जनता के भीतर घुटन की स्थिति पैदा हुई. उन्होंने कहा कि 9 विधायक सरकार के कथित गलत कार्यों के भागीदार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना. राजेंद्र राणा ने कहा कि सत्ता और पद के दबाव के बावजूद कुछ लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और ईमानदारी का रास्ता अपनाया.

हिमाचल की सियासत में बयानबाजी का दौर

अपने संदेश के अंत में राजेंद्र राणा ने कहा कि, अब पूरी सच्चाई जनता के दरबार में पहुंच चुकी है और अंतिम फैसला जनता ही करेगी. उन्होंने प्रसिद्ध पंक्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा कि 'सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से.' राजनीतिक हलकों में राजेंद्र राणा की इस पोस्ट को प्रदेश की सियासत में नए सिरे से शुरू हुई बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.