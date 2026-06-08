ETV Bharat / state

'कांग्रेस के बड़े नेता ने खुद खोल दी सुक्खू सरकार की पोल, नोटों से भरी 5 अटैचियों का क्या है राज़?'

राजेंद्र राणा ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला है. सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उठाए कई गंभीर सवाल.

Rajinder Rana Slams on Sukhu Govt
सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व सीपीएस एवं कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती पार्टी से निष्कासन के बाद भी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं. नीरज भारती के बयानों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए. इसी बीच सुजानपुर के पूर्व विधायक एवं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने अपने सोशल मीडिया मंचों पर एक पोस्ट साझा कर प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है.

'कांग्रेस के बड़े नेता ने खोल दी सुक्खू सरकार की पोल'

राजेंद्र राणा ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर कई सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर निशाना साधा है. उन्होंने ने लिखा है कि, जिस सच को दबाने की कोशिश की गई, वह अब जनता के बीच खुलकर सामने आ चुका है और सच कभी दबता नहीं. देर से ही सही, लेकिन अब जनता के सामने सुक्खू सरकार की सच्चाई उजागर हो गई है.

'नोटों से भरी 5 अटैचियों का क्या है राज़?'

राजेंद्र राणा ने सवाल उठाया कि, "आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, जिनके चलते कांग्रेस के 9 विधायक बागी हुए और उन्हें पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई. कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कई खुलासे किए हैं." साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा कथित तौर पर उठाए गए पांच अटैचियों के मुद्दे का उल्लेख करते हुए पूछा कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है और इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए.

'सुक्खू सरकार में 9 विधायक क्यों हुए थे बागी?'

इसके साथ ही भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि, प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया गया, जिससे जनता के भीतर घुटन की स्थिति पैदा हुई. उन्होंने कहा कि 9 विधायक सरकार के कथित गलत कार्यों के भागीदार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना. राजेंद्र राणा ने कहा कि सत्ता और पद के दबाव के बावजूद कुछ लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और ईमानदारी का रास्ता अपनाया.

हिमाचल की सियासत में बयानबाजी का दौर

अपने संदेश के अंत में राजेंद्र राणा ने कहा कि, अब पूरी सच्चाई जनता के दरबार में पहुंच चुकी है और अंतिम फैसला जनता ही करेगी. उन्होंने प्रसिद्ध पंक्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा कि 'सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से.' राजनीतिक हलकों में राजेंद्र राणा की इस पोस्ट को प्रदेश की सियासत में नए सिरे से शुरू हुई बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें

CM सुक्खू का नीरज भारती पर जोरदार हमला, कहा- नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए

फेसबुक पर CM सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा भारी! कांग्रेस नेता नीरज भारती पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित

नीरज भारती की 'बगावत' पर बोले मंत्री चंद्र कुमार, 'जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो फिर उसे समझाना मुश्किल'

फेसबुक पर CM सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नीरज भारती का अकाउंट हुआ रिस्ट्रिक्ट, फ़ेसबुक ने बताई ये वजह

इस्तीफा मंजूरी पर नीरज भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष को ही दे डाली नसीहत, सोशल मीडिया पर यूजर्स पीट रहे तालियां

क्या कांग्रेस में नहीं होता कार्यकर्ताओं का सम्मान? नीरज भारती के समर्थन में प्रतिभा सिंह ने कही ये बात

TAGGED:

FORMER SUJANPUR MLA RAJINDER RANA
NEERAJ BHARTI ALLEGATIONS CONGRESS
CM SUKHU ON NEERAJ BHARTI
BJP LEADER RAJINDER RANA SUKHU GOVT
RAJINDER RANA SLAMS ON SUKHU GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.