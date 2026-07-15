कानपुर: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने खुद को गोली मारकर दी जान, बंद कमरे में मिला खून से लथपथ शव
पीपीएन कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे चुके हैं आलोक सिंह, लाइसेंसी बंदूक से दिया वारदात को अंजाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 2:50 PM IST
कानपुर: पीपीएन कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आलोक सिंह ने आत्महत्या कर ली है. बुधवार सुबह बसंत विहार इलाके में आलोक सिंह का शव उनके कमरे में मिला है. शुरुआती जांच के मुताबिक, उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से सिर में गोली मारकर जीवनलीला समाप्त कर ली है. घटना का खुलासा सुबह करीब पांच बजे तब हुआ, जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे. काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा. अंदर आलोक सिंह का शव खून से लथपथ पड़ा मिला. उसके बाद परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.
परिजनों के मुताबिक, आलोक सिंह अपने पिता केशवनाथ सिंह के साथ ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े थे और नौबस्ता मौरंग मंडी स्थित व्यवसाय में सहयोग करते थे. उनकी पत्नी विनीता अपनी दोनों बेटियों के साथ पिछले कुछ समय से लखनऊ में रह रही हैं. परिवार का कहना है कि इस कारण आलोक मानसिक तनाव में रहने लगे थे और शराब भी पीने लगे थे.
परिवारजनों के अनुसार, साल 2021 में कोरोना महामारी के दौरान आलोक के बड़े भाई अजीत सिंह का निधन हो गया था. पूरा परिवार अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि इसी बीच यह दुखद घटना घट गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है.
हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि अभी आत्महत्या का मामला लग रहा है. हालांकि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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