पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की सड़क दुर्घटना में मौत, कल करने वाले थे नशा मुक्ति के खिलाफ रैली
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भास्कर सुल्तानपुर से कोटा की ओर बाइक पर जा रहे थे. रास्ते में उनकी बाइक दूसरी बाइक से भिड़ गई.
Published : December 9, 2025 at 5:48 PM IST
कोटा: गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर नागर की मंगलवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह दुर्घटना कोटा-श्योपुर स्टेट हाईवे 70 पर दो बाइकों की टक्कर से हुई. भास्कर बुधवार को ही नशा मुक्ति के लिए एक रैली आयोजित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही दुर्घटना में उनकी जान चली गई.
सुल्तानपुर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह जाट ने बताया कि भास्कर अपने एक साथी के साथ सुल्तानपुर से कोटा की ओर बाइक पर जा रहे थे. इस दौरान जालिमपुरा स्कूल के नजदीक एक बाइक ने स्पीड कम की, तभी पीछे से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए. भास्कर नागर को कोटा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. बाद में शव को एमबीएस अस्पताल शिफ्ट कर पोस्टमार्टम करवाया गया. भास्कर के साथ बाइक पर सवार जैद के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना किस बाइक की वजह से हुई, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. मौके से दोनों बाइकों को बरामद कर लिया गया है. इस मामले में दूसरी बाइक के घायल अभी तक नहीं मिले हैं और उनकी तलाश जारी है.
पूर्व जिला अध्यक्ष को बधाई देने आ रहे थे कोटा: भास्कर नागर 10 दिसंबर को सुल्तानपुर में अपने साथियों के साथ नशा मुक्ति के खिलाफ रैली आयोजित करने वाले थे. इसके लिए उन्होंने मंगलवार सुबह 9:00 बजे अपने सभी जानकारों को मैसेज भी किया था और तैयारियां भी पूरी कर ली थीं. भास्कर कोटा में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए अपने गांव से निकले थे. साल 2017 में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के बाद वे कांग्रेस से जुड़ गए थे और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने उन्हें प्रवक्ता भी बना दिया था. नागर की शादी साल 2021 में ही हुई थी. भास्कर नागर की मौत के बाद कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह सिंटू व लेखराज योगी ने साथी की मौत पर गहरा शोक जताया है.