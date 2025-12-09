ETV Bharat / state

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की सड़क दुर्घटना में मौत, कल करने वाले थे नशा मुक्ति के खिलाफ रैली

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भास्कर नागर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर नागर की मंगलवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह दुर्घटना कोटा-श्योपुर स्टेट हाईवे 70 पर दो बाइकों की टक्कर से हुई. भास्कर बुधवार को ही नशा मुक्ति के लिए एक रैली आयोजित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही दुर्घटना में उनकी जान चली गई. सुल्तानपुर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह जाट ने बताया कि भास्कर अपने एक साथी के साथ सुल्तानपुर से कोटा की ओर बाइक पर जा रहे थे. इस दौरान जालिमपुरा स्कूल के नजदीक एक बाइक ने स्पीड कम की, तभी पीछे से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए. भास्कर नागर को कोटा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. बाद में शव को एमबीएस अस्पताल शिफ्ट कर पोस्टमार्टम करवाया गया. भास्कर के साथ बाइक पर सवार जैद के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.