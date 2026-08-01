कंगना रनौत के खिलाफ पूर्व छात्र नेता ने थाने में दी शिकायत, आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप
पूर्व छात्र नेता ने कहा कि थाने में शिकायत दी गई है. अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो कोर्ट जाएंगे.
Published : August 1, 2026 at 11:07 PM IST
जयपुर: दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान युवतियों के खिलाफ टिप्पणी के मामले को लेकर राजधानी जयपुर की गांधीनगर थाने में पूर्व छात्र नेता ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दी है. पूर्व छात्र नेता विनोद भूदोली ने शिकायत देकर आरोप लगाया है कि सांसद कंगना रनौत ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
गांधीनगर थाना अधिकारी भजनलाल के मुताबिक राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रतिनिधि और राजकीय पीजी कॉलेज नीमकाथाना के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विनोद भूदोली ने जयपुर के गांधीनगर थाने में सांसद कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दी है. शिकायत में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का जिक्र किया है.
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विनोद भूदोली ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुई छात्राओं और लड़कियों पर कंगना रनौत की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत दी है. कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है. कंगना रनौत ने सार्वजनिक रूप से 'गटर जेनरेशन' कहकर प्रदर्शन में शामिल छात्राओं और युवतियों का अपमान किया है. इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. महिलाओं के लिए गलत भाषा बोलकर महिलाओं के आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है. कंगना रनौत के अमर्यादित शब्दों से समाज में काफी आहत पहुंची है. थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है. अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो न्यायालय का रुख करेंगे.
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पूर्व छात्र नेता विनोद ने दावा किया है कि कंगना रनौत की और से की गई टिप्पणी से छात्राओं और लड़कियों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. महिलाओं का अपमान और सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से बयान अपराध की श्रेणी में आता है. भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की मांग की गई है.