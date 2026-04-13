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कुशीनगर में ग्रामीणों को पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग तेज, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

किसानों के साथ डीएम से बात करते अजय कुमार लल्लू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर : तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र में जमीन से जुड़ा मामला एक बार फिर गरमा गया है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर पीड़ित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मामले को लेकर योगी सरकार पर तंज भी कसा.

पूर्व विधायक व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डीएम से बातचीत हुई है, लेकिन जब तक पीड़ित ग्रामीणों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष जारी रखेगी. जरूरत पड़ी तो आंदोलन और गिरफ्तारी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे.

1994 में आवंटित पट्टों पर अब तक नहीं मिला कब्जा : पूर्व विधायक अजय लल्लू ने बताया कि फाजिलनगर ब्लॉक के रहसु जनोबी पट्टी, सरैया महंतपट्टी, कनौरा, धुनवलिया और मधुरिया गांव के 272 ग्रामीणों को वर्ष 1994 में पट्टा आवंटित किया गया था, लेकिन आज तक अधिकांश लाभार्थियों को जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका है.

लल्लू ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों द्वारा साजिशन गरीबों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि संबंधित ग्रामीणों के पास वैध खतौनी और कई मामलों में उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज भी मौजूद हैं, बावजूद इसके जमीन पर कब्जा उन लोगों का है जिनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है.