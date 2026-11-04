दीपक प्रकाश का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं
रामगढ़ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा मेरे साथ बहस कर लें राहुल गांधी.
Published : November 4, 2026 at 7:20 PM IST
रामगढ़: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो कांग्रेस अपने शासनकाल में लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर प्रहार करती रही, वही आज संविधान बचाने का ढोंग कर रही है. उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से लेकर वर्ष 1975 के आपातकाल तक का जिक्र करते हुए कांग्रेस के लोकतांत्रिक इतिहास पर सवाल उठाए. वहीं, राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बराबर भी नहीं है. राहुल गांधी उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता के साथ भी बहस कर लें.
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेसः भाजपा जिला अध्यक्ष
बुधवार को रामगढ़ के निजी होटल में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत प्रेस वार्ता में दीपक प्रकाश ने ये बातें कही. उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी पराजय से हताश कांग्रेस और विपक्षी दल जनादेश को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
नेहरू के प्रधानमंत्री बनने को बताया वोट चोरी का पहला उदाहरण
दीपक प्रकाश ने देश में कथित वोट चोरी का पहला उदाहरण बताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल के पक्ष में अधिक समर्थन था, लेकिन इसके बावजूद नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस चुनाव आयोग पर वोट चोरी और पक्षपात के आरोप लगा रही है, लेकिन उसी चुनावी व्यवस्था के तहत कांग्रेस के 99 सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं. कांग्रेस को बताना चाहिए कि यदि चुनाव आयोग की व्यवस्था पर उसे भरोसा नहीं है तो उसी व्यवस्था से मिले जनादेश को कैसे स्वीकार कर रही है.
लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस दे रही संविधान की दुहाई
कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान पर हमला बोलते हुए दीपक प्रकाश ने वर्ष 1975 के आपातकाल की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश पर आपातकाल थोपा गया था. उस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया.
राहुल गांधी को बहस करने की दी चुनौती
राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दिेए जाने संबंधी सवाल पर दीपक प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बराबर भी नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चुनौती देने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें पहले मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के साथ बहस करके दिखाना चाहिए.
उन्होंने कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी वोटों के जरिए सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और चुनावी व्यवस्था की शुचिता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.
घुसपैठियों की पहचान पर बोले- पूरी रिपोर्ट आने दीजिए
बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालने से जुड़े सवाल पर दीपक प्रकाश ने कहा कि कई लोगों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा, 'अभी पूरी रिपोर्ट आने दीजिए. रिपोर्ट सामने आने के बाद इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.
विकसित भारत की राह में विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा बाधा नहीं बनेगा
दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है. उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन राष्ट्रीय हित और विकास के मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए.
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