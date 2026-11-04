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दीपक प्रकाश का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं

प्रेस वार्ता करते पूर्व सांसद ( Etv Bharat )

रामगढ़: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो कांग्रेस अपने शासनकाल में लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर प्रहार करती रही, वही आज संविधान बचाने का ढोंग कर रही है. उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से लेकर वर्ष 1975 के आपातकाल तक का जिक्र करते हुए कांग्रेस के लोकतांत्रिक इतिहास पर सवाल उठाए. वहीं, राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बराबर भी नहीं है. राहुल गांधी उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता के साथ भी बहस कर लें.

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