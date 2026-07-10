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छोटू सिंह 6 साल के लिए जदयू से निष्कासित, संजय झा से बहस करना पड़ा महंगा

पटना: जदयू प्रदेश कमेटी में शामिल नहीं किए जाने पर कुछ नेताओं द्वारा विरोध जताया जा रहा है. पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह भी उसी में शामिल थे. शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर भी गए थे और संजय झा से भी बहस लड़ाया था.

छोटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई: उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ी कार्रवाई की है. छोटू सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि "दल विरोधी आचरण को देखते हुए उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्य्ता को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित किया जाता है."

पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह (ETV Bharat)

संजय झा हुए थे नाराज: छोटू सिंह को भी इस बार कमेटी में कहीं जगह नहीं दी गई है. छोटू सिंह के बहस करने के रवैया से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नाराज भी दिखे और छोटू सिंह को फटकार भी लगाया था. उन्होंने कहा था कि माहौल बनाने की कोशिश मत कीजिए. जदयू नेताओं की नाराजगी नीतीश कुमार के खास जदयू एमएलसी संजय गांधी और जदयू एमएलसी ललन सरार्फ से है. छोटू सिंह ने कहा था कि माहौल बनाने की कोशिश संजय गांधी कर रहे हैं.