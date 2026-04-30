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सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल बोले- BJP के सारे नेता झूठे, जो जितना बड़ा नेता, वह उतना झूठा

फतेहपुर से सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के आवास पहुंचे थे.

सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल बोले- BJP के सारे नेता झूठे.
सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल बोले- BJP के सारे नेता झूठे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 8:50 AM IST

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संभल: 'BJP में प्रधानमंत्री हों या उनके मंत्री, कोई भी बड़ा नेता हो, सब झूठ बोलते हैं. जो जितना बड़ा नेता है, वह उतना ही झूठा है'. यह बातें समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने संभल में कही.

फतेहपुर से सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के आवास पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया है. भाजपा और प्रधानमंत्री जानबूझकर इसे लागू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते.

सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल. (Video Credit: ETV Bharat)

सांसद नरेश उत्तम पटेल ने दावा किया कि जब से भाजपा बनी है, उसका एकमात्र काम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक भाइयों और महिलाओं का उत्पीड़न करना रहा है. उन्होंने दोहराया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' 2023 में पारित हो चुका है. उन्होंने संसद में 2025 में यह मांग की थी कि जब यह कानून बन चुका है, तो इसे 2024 में क्यों लागू नहीं किया गया. यदि 2024 में नहीं तो इसे 2027 में लागू किया जाए.

नरेश उत्तम पटेल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वह सच ही तो कहते हैं. उन्होंने भाजपा पर जनता को भ्रमित करने और 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' जैसी बात करने का आरोप लगाया. पटेल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से यह बात फैलाई जाती है कि विपक्ष के लोगों ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का विरोध किया है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी डॉ. राम मनोहर लोहिया और 'धरतीपुत्र' मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों पर चलती है. जिन्होंने अपने पूरे जीवन में नर-नारी की समानता का समर्थन किया. पटेल ने कहा कि समाजवादी लोग नर-नारी की समानता चाहते हैं और गैर-बराबरी खत्म करना चाहते हैं. वहीं, भाजपा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गैर-बराबरी को बढ़ावा दे रही है, जिससे देश में पूंजीवाद पनप रहा है और आम आदमी की स्थिति बद से बदतर हो रही है.

सांसद ने कहा कि महिला आरक्षण समाजवादियों की देन बताया है. धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण का समर्थन किया था, जिसे समाजवादियों और विपक्ष के सहयोग से पारित किया गया. यह विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन भाजपा इसे लागू नहीं कर रही है. उनकी मांग है कि 33% महिला आरक्षण को 2027 में ही लागू किया जाए.

सांसद ने 131वें संशोधन विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पहले ही पारित होकर कानून बन चुका है, इसलिए उसे दोबारा पेश करने की आवश्यकता नहीं है. भाजपा ने बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों से पहले परिसीमन विधेयक लाकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की है, ताकि यह दिखाया जा सके कि वह महिला आरक्षण लाए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा यह जानते हुए भी कि उनके पास सदन में दो-तिहाई बहुमत नहीं है, यह विधेयक केवल भ्रम फैलाने और ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया था.

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, हंगामे के आसार

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