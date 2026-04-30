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सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल बोले- BJP के सारे नेता झूठे, जो जितना बड़ा नेता, वह उतना झूठा

सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल बोले- BJP के सारे नेता झूठे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: 'BJP में प्रधानमंत्री हों या उनके मंत्री, कोई भी बड़ा नेता हो, सब झूठ बोलते हैं. जो जितना बड़ा नेता है, वह उतना ही झूठा है'. यह बातें समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने संभल में कही. फतेहपुर से सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के आवास पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया है. भाजपा और प्रधानमंत्री जानबूझकर इसे लागू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते. सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल. (Video Credit: ETV Bharat) सांसद नरेश उत्तम पटेल ने दावा किया कि जब से भाजपा बनी है, उसका एकमात्र काम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक भाइयों और महिलाओं का उत्पीड़न करना रहा है. उन्होंने दोहराया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' 2023 में पारित हो चुका है. उन्होंने संसद में 2025 में यह मांग की थी कि जब यह कानून बन चुका है, तो इसे 2024 में क्यों लागू नहीं किया गया. यदि 2024 में नहीं तो इसे 2027 में लागू किया जाए. नरेश उत्तम पटेल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वह सच ही तो कहते हैं. उन्होंने भाजपा पर जनता को भ्रमित करने और 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' जैसी बात करने का आरोप लगाया. पटेल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से यह बात फैलाई जाती है कि विपक्ष के लोगों ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का विरोध किया है.