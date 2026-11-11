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सपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी समेत पूर्व CBI अधिकारी अनिल यादव भाजपा में शामिल

सपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी समित पूर्व सीबीआई अधिकारी अनिल यादव भाजपा में शामिल. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए दो नेताओ को अपने पाले में कर लिया है. इनमें बस्ती से पूर्व सांसद रहे अरविंद कुमार चौधरी और सीबीआई के पूर्व अधिकारी अनिल यादव शामिल हैं.

बुधवार को लखनऊ में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की.

इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे. इन दोनों नेताओं के शामिल होने के बाद पार्टी एक तरफ जहां कुर्मी समाज में राजनीतिक संपर्क मजबूत करने की कोशिश में है, तो वही दूसरी तरफ अनिल यादव के जरिए यादव समाज और सपा के पुराने राजनीतिक नेटवर्क तक पहुंच बनाने में आसानी होगी. सपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी समित पूर्व सीबीआई अधिकारी अनिल यादव भाजपा में शामिल. (ईटीवी भारत) बसपा से सांसद, फिर सपा और अब भाजपा के साथ अरविंद कुमार चौधरी का राजनीतिक सफर बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुआ. 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के टिकट पर बस्ती संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उन्होंने सपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह को हरा कर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे. अरविंद चौधरी 2009 से 2014 तक बस्ती के सांसद रहे. हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हरीश द्विवेदी से चुनाव हार गए. इसके बाद 2020 में अरविंद चौधरी ने अपने चाचा राम प्रसाद चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था. सपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी समित पूर्व सीबीआई अधिकारी अनिल यादव भाजपा में शामिल. (ईटीवी भारत) चाचा सपा सांसद, भतीजे ने थामा भाजपा का दामन अरविंद चौधरी की भाजपा में एंट्री का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू उनका पारिवारिक कनेक्शन है. उनके चाचा राम प्रसाद चौधरी वर्तमान में बस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में राम प्रसाद चौधरी ने भाजपा के हरीश द्विवेदी को हरा दिया था.