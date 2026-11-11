सपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी समेत पूर्व CBI अधिकारी अनिल यादव भाजपा में शामिल
लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:51 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए दो नेताओ को अपने पाले में कर लिया है. इनमें बस्ती से पूर्व सांसद रहे अरविंद कुमार चौधरी और सीबीआई के पूर्व अधिकारी अनिल यादव शामिल हैं.
बुधवार को लखनऊ में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की.
इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे. इन दोनों नेताओं के शामिल होने के बाद पार्टी एक तरफ जहां कुर्मी समाज में राजनीतिक संपर्क मजबूत करने की कोशिश में है, तो वही दूसरी तरफ अनिल यादव के जरिए यादव समाज और सपा के पुराने राजनीतिक नेटवर्क तक पहुंच बनाने में आसानी होगी.
बसपा से सांसद, फिर सपा और अब भाजपा के साथ
अरविंद कुमार चौधरी का राजनीतिक सफर बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुआ. 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के टिकट पर बस्ती संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उन्होंने सपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह को हरा कर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे.
अरविंद चौधरी 2009 से 2014 तक बस्ती के सांसद रहे. हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हरीश द्विवेदी से चुनाव हार गए. इसके बाद 2020 में अरविंद चौधरी ने अपने चाचा राम प्रसाद चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था.
चाचा सपा सांसद, भतीजे ने थामा भाजपा का दामन
अरविंद चौधरी की भाजपा में एंट्री का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू उनका पारिवारिक कनेक्शन है. उनके चाचा राम प्रसाद चौधरी वर्तमान में बस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में राम प्रसाद चौधरी ने भाजपा के हरीश द्विवेदी को हरा दिया था.
सीबीआई की नौकरी छोड़ राजनीति में आए अनिल यादव
सीबीआई में अधिकारी रहे अनिल यादव वर्ष 2015 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर सामाजिक गतिविधियों से जुड़ गए. इसके बाद उन्होंने अपने पिता बीपी यादव के नाम पर फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्य किए.
अनिल यादव के पिता बीपी यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं. अक्टूबर 2020 में अनिल यादव ने तत्कालीन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी. अब उन्होंने भी सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है.
भाजपा की रणनीति में कुर्मी और यादव समीकरण अहम
इन दोनों नेताओं की ज्वाइनिंग को सामाजिक और जातीय समीकरणों के नजरिये से देखें तो भाजपा के सामने दो अलग-अलग राजनीतिक लक्ष्य दिखाई देते हैं. पहला, कुर्मी समाज में पकड़ मजबूत करना.
अरविंद चौधरी की बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक पहचान रही है. पूर्व सांसद होने के साथ उनका स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक संपर्क भी भाजपा के लिए उपयोगी हो सकता है.
खासकर बस्ती मंडल में कुर्मी समाज के बीच राजनीतिक आधार मजबूत करने की दृष्टि से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. दूसरा, यादव समाज में राजनीतिक पहुंच बढ़ाना.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव समाज लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार रहा है. भाजपा के लिए इस सामाजिक वर्ग में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना बड़ी राजनीतिक चुनौती रही है. अनिल यादव जैसे सपा से जुड़े रहे चेहरे को पार्टी में शामिल करना इसी दिशा में एक राजनीतिक संदेश माना जा सकता है.