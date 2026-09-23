हमीरपुर: सपा के पूर्व विधायक रामाधार सिंह लोधी का 88 वर्ष की उम्र में निधन, अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि
सपा के वरिष्ठ नेता और राठ के पूर्व विधायक रामाधार सिंह लोधी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 10:31 PM IST
हमीरपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राठ के पूर्व विधायक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रामाधार सिंह लोधी का बुधवार देर शाम निधन हो गया. वह 88 वर्ष के थे. तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके निधन की खबर मिलते ही राठ समेत पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई.
अखिलेश यादव ने जताया दुख, बताया संस्थापक सदस्य: सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के ज़रिए शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में रामाधार सिंह लोधी को समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य बताया. उन्होंने लिखा कि रामाधार सिंह लोधी ने बुंदेलखंड के राठ क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी. रामाधार सिंह लोधी लंबे समय तक राठ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे.
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समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, बुंदेलखंड (राठ) निवासी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक एवं हमीरपुर के जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय श्री रामाधार सिंह राजपूत (लोधी) जी का निधन, अत्यंत दुःखद !— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 23, 2026
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं।
भावभीनी श्रद्धांजलि ! pic.twitter.com/jl0blWGYeV
1996 में सपा के टिकट पर जीतकर पहुंचे थे विधानसभा: वर्ष 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर राठ सीट से चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे. वह सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे. पार्टी संगठन में भी रामाधार सिंह लोधी का अहम योगदान रहा और वह करीब 15 वर्षों तक हमीरपुर के जिलाध्यक्ष रहे. लंबे समय तक संगठन की सेवा करने के कारण हमीरपुर की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान बनी.
पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष और जनप्रिय नेता का सफर: समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था. वह अपने सादे जीवन और सहज व्यवहार के लिए जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे. वर्ष 2025 में भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने राठ दौरे के समय उनके घर जाकर मुलाकात की थी. अखिलेश यादव की श्रद्धांजलि पोस्ट के बाद सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उन्हें याद किया.
पैतृक गांव कछवा कला में होगा अंतिम संस्कार: बुधवार शाम तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए थे, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह उनके पैतृक गाँव कछवा कला में किया जाएगा. रामाधार सिंह लोधी के जाने से राठ क्षेत्र की राजनीति के एक लंबे अध्याय का अंत हो गया है. उनके निधन पर क्षेत्र के तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने गहरा दुख जताया है.
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