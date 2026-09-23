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हमीरपुर: सपा के पूर्व विधायक रामाधार सिंह लोधी का 88 वर्ष की उम्र में निधन, अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

कछवा कला में होगा अंतिम संस्कार, जानिए कैसा रहा पूर्व विधायक रामाधार सिंह का सफर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राठ के पूर्व विधायक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रामाधार सिंह लोधी का बुधवार देर शाम निधन हो गया. वह 88 वर्ष के थे. तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके निधन की खबर मिलते ही राठ समेत पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई. अखिलेश यादव ने जताया दुख, बताया संस्थापक सदस्य: सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के ज़रिए शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में रामाधार सिंह लोधी को समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य बताया. उन्होंने लिखा कि रामाधार सिंह लोधी ने बुंदेलखंड के राठ क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी. रामाधार सिंह लोधी लंबे समय तक राठ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे. 1996 में सपा के टिकट पर जीतकर पहुंचे थे विधानसभा: वर्ष 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर राठ सीट से चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे. वह सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे. पार्टी संगठन में भी रामाधार सिंह लोधी का अहम योगदान रहा और वह करीब 15 वर्षों तक हमीरपुर के जिलाध्यक्ष रहे. लंबे समय तक संगठन की सेवा करने के कारण हमीरपुर की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान बनी.