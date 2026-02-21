ETV Bharat / state

कानपुर में पूर्व सपा विधायक मुनेंद्र शुक्ला की गाड़ी पर पथराव, दो आरोपी गिरफ्तार

इस हमले में पूर्व विधायक और उनके साथ मौजूद लोग बाल-बाल बच गए. पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है.

Car Attacked
पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला और उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक मुनींद्र शुक्ला के काफिले पर देर रात जानलेवा हमला हुआ. अज्ञात हमलावरों ने उनकी चलती गाड़ी पर भारी पथराव किया, जिससे गाड़ी का पिछला शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

गनीमत यह रही कि इस हमले में पूर्व विधायक और उनके साथ मौजूद लोग बाल-बाल बच गए. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है.

Car Attacked
पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला और उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला. (ETV Bharat)

बात दें कि थाना बिठूर क्षेत्र के सिंहपुर चौराहे के पास पूर्व विधायक मुनेंद्र शुक्ला की वाहन का शीशा तोड़ने की घटना पर तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई. मौके से अम्बर दीक्षित और ऋषभ यादव को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे अभियुक्त सुमित की तलाश जारी है.

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Car Attacked
पूर्व सपा विधायक मुनेंद्र शुक्ला की गाड़ी पर कानपुर में पथराव करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार. (ETV Bharat)

शादी समारोह से लौटते समय हुआ हमला

घटना शुक्रवार देर रात की है जब पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला बिठूर के सिंहपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार, जब उनकी गाड़ी मटका चौराहे के पास पहुँची, तो वहाँ भारी जाम लगा हुआ था. जाम के कारण गाड़ी की गति धीमी होते ही एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने अचानक उनकी कार पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हमलावर वारदात को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गए. हालांकि उनमें से दो को पुलिस ने दबोच लिया है.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस

घटना के तुरंत बाद पूर्व विधायक ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी और बिठूर थाना प्रभारी को अवगत कराया. मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण बिठूर थाने की पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुँची और उनकी गाड़ी को जाम से निकाल कर सुरक्षित थाने ले गई.

पुलिस ने मुनींद्र शुक्ला की लिखित तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की.

कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके जरिए तीन आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने इस मामले में कछार निवासी अंबर दीक्षित (25 वर्ष) और गंगपुर निवासी ऋषभ यादव (24 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है. मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें -यूपी में हृदय विदारक हादसे; बीते 24 घटों के दौरान तीन जिलों में 9 लोगों की मौत, 10 लोग घायल

TAGGED:

KANPUR MLA ATTACK
FORMER SP MLA MUNENDRA SHUKLA
SP LEADER MUNENDRA SHUKLA
KANPUR NEWS
CAR ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.