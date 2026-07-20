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चंदौली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू हाउस अरेस्ट, पुलिस को चकमा देकर बाहर निकले

सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू किसानों और बिजली कटौती के मुद्दे पर अमड़ा पावर हाउस पर धरना देने जा रहे थे.

पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू हाउस अरेस्ट.
पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू हाउस अरेस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 4:59 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 5:42 PM IST

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चंदौली : सैयदराजा से सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को सोमवार को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया. पूर्व विधायक मनोज सिंह किसानों और बिजली कटौती के मुद्दे पर अमड़ा पावर हाउस में प्रस्तावित धरने में शामिल होने जा रहे थे. हालांकि वह पुलिस को चकमा देकर निकल गए.

मनोज सिंह डब्लू प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, किसानों के समर्थन में अमड़ा पावर हाउस पर धरना देने के लिए निकलने वाले थे. लेकिन इससे पहले ही सैयदराजा, चंदौली सदर, कंदवा और अन्य थानों की पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया. उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने कहा- सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. (Video Credit; ETV Bharat)

पूर्व विधायक ने प्रशासन की इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है. उनका कहना है कि वह लगातार किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीबों के मुद्दे उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि पुलिस की रोक-टोक से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है. उन्होंने दावा किया कि किसानों के हितों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और अवसर मिलते ही अमड़ा पावर हाउस पर धरना दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन उनके साथ सख्ती करता है, तो उसके खिलाफ भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा.

मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान क्षेत्र के पंप कैनालों के लिए अलग और निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी, जिससे किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी. उनका आरोप है कि वर्तमान व्यवस्था में गांवों की सामान्य बिजली लाइन को पंप कैनाल की लाइन से जोड़ दिए जाने के कारण न तो गांवों को नियमित बिजली मिल रही है और न ही पंप कैनाल सुचारु रूप से संचालित हो पा रहे हैं, जिससे किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं.

पूर्व विधायक ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिकारी उनके आवास पर आकर किसानों की समस्याओं के समाधान की समयसीमा लिखित रूप में दे दें तो वह अमड़ा पावर हाउस नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता. किसानों को पर्याप्त बिजली और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

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Last Updated : July 20, 2026 at 5:42 PM IST

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