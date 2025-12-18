ETV Bharat / state

झांसी की कोर्ट में पूर्व सपा विधायक ने क्यों किया सरेंडर?, जानिए पूरा मामला

झांसी की गरौठा विधानसभा से रह चुके हैं विधायक, पांच दिन पहले 20 करोड़ की संपत्ति हो चुकी कुर्क.

former sp mla deepnarayan singh yadav surrenders jhansi court
झांसी की कोर्ट में पूर्व सपा विधायक ने किया सरेंडर. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 1:39 PM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
झांसी: जिले की गरौठा विधान सभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पुलिस 22 दिन से उनकी तलाश कर रही थी. पांच दिन पहले पुलिस पूर्व विधायक की 20 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क कर चुकी है. उनके खिलाफ डकैती और रंगदारी का मामला दर्ज है. उनके सरेंडर की पुष्टि एसएसपी ने की है.




क्या था मामला: बता दें कि मोंठ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. प्रेम सिंह ने उन पर डरा धमकाकर जमीन लिखवाने, डकैती और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. तभी से पूर्व विधायक फरार चल रहे थे. पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही थी. पुलिस उनके मैनेजर और दो अन्य लोगों को इस मामले में पहले ही जेल भेज चुकी है. मंगलवार को पूर्व विधायक के मैनेजर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी. बता दें कि पूर्व सपा विधायक दीपनारायण सिंह यादव 2017 में गरौठा विधान सभा से जीते थे.



16 दिसंबर को करना था सरेंडर: पूर्व विधायक ने न्यायालय में सरेंडर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. 16 दिसंबर को उनको न्यायालय में सरेंडर करना था लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते वह कोर्ट नहीं पहुंच सके. गुरुवार सुबह पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. उनके सरेंडर की सूचना जैसे ही पुलिस महकमे को मिली तो कचहरी में भारी पुलिस बल पहुंच गया. बता दें कि इस मामले में पुलिस 13 दिसंबर को पूर्व विधायक की 20 करोड़ रुपए की 3 प्रॉपर्टी कुर्क कर चुकी है.

पहले भी जा चुके जेल: पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव इससे पहले भी जेल जा चुके हैं. करीब 2 साल पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनसे मिलने झांसी आए थे. अखिलेश ने उनके आवास पर परिजनों से मुलाकात की थी. उसके 2 दिन बाद प्रशासन ने उनके आवास को कुर्क कर दिया था.

एसएसपी क्या बोले: इस बारे में एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर मोंठ थाने में साथियों के साथ मिलकर लूट और रंगदारी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीम दबिश दे रही थी. गुरुवार को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

JHANSI NEWS
झांसी कोर्ट न्यूज़
FORMER SP MLA DEEPNARAYAN YADAV
पूर्व सपा विधायक दीपनारायण यादव
JHANSI COURT

