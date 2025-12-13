ETV Bharat / state

सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की 20.26 करोड़ की संपत्ति कुर्क, डकैती-रंगदारी मामले में चल रहे फरार

फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ( Photo Credit: ETV Bharat )

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर अभी हाल ही में मोठ थाना में डकैती और रंगदारी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.

डकैती और रंगदारी के आरोप में मुकदमा दर्ज: शनिवार को सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम प्रशासनिक टीम ने मेडिकल कॉलेज के पीछेकरगुवा मन्दिर के पीछे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की अपराध से अर्जित बीस करोड़ की संपत्ति को कुर्क करते हुए उस पर चेतावनी बोर्ड लगा दिया है.

झांसी: झांसी जिलाधिकारी के आदेश पर एसएसपी के नेतृत्व में गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत की पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 20.26 करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली है. पुलिस और प्रशासनिक टीम ने डुगडुगी पिटवा कर संपत्ति को कुर्क करते हुए चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया है.

दो दिन पहले नोटिस जारी की गयी थी: इस मुकदमे में आरोपी पूर्व विधायक फरार चल रहे हैं. इस मामले में दो आरोपी अनिल यादव ओर अशोक गोस्वामी जेल जा चुके हैं. एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि पुलिस ने इसके पूर्व दो दिन पहले गैंगस्टर में वांछित होने पर पूर्व विधायक की गिरफ़्तारी नहीं होने पर उनकी बीस करोड़ 52 लाख की संपत्ति पर कुर्क होने का नोटिस जारी कर दो दिन में हाजिर होने की चेतावनी दी थी.

मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी (Photo Credit: ETV Bharat)

डीएम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई: न्यायालय/जिलाधिकारी झांसी ने गैंगस्टर एवं समाज विरोधी कामों के अधिनियम, 1986 के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार बनाम दीपक उर्फ दीपनारायण पुत्र बलभद्र सिंह, निवासी ग्राम बुढ़ावली, थाना मोंठ, जनपद झाँसी द्वारा अवैध एवं अनियमित ढंग से अर्जित कुल रुपये 20,26,52,260/- (बीस करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार दो सौ साठ रुपये) की चल/अचल संपत्तियों को जब्त/कुर्क का आदेश दिया था.

प्रशासन ने लगवाया बोर्ड (Photo Credit: ETV Bharat)

तीन जगहों पर हुई कुर्की की कार्रवाई: इसका पालन करते हुए शनिवार को अभियुक्त दीपक उर्फ दीपनारायण की 03 विभिन्न स्थानों (भगवन्तपुरा, करगुंवा जी एवं पनगुआं) पर स्थित जब्त की गई संपत्तियों को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कुर्क किया गया. कुर्की की कार्रवाई के दौरान सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं तथा शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए कार्यवाही की गई.

यह भी पढ़ें- OBC नेता पंकज चौधरी पर बीजेपी का दांव; सपा के पीडीए पर बड़ा प्रहार, पश्चिम का मोर्चा होगा बड़ी चुनौती

