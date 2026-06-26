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...जब संतकबीरनगर में CM योगी से मिलने की जिद पर अड़े पूर्व सपा विधायक

धनघटा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सीएम के सामने रखने की मांग.

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CM योगी से से मिलने की जिद पर अड़े पूर्व सपा विधायक . (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:39 AM IST

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Updated : June 26, 2026 at 8:46 AM IST

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संत कबीरनगर: धनघटा विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मांग पत्र सौंपने की जिद पर अड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

मुख्यमंत्री के जिले में रहने के दौरान सभी गिरफ्तार सपाई महुली थाने में पुलिस कस्टडी में रहे. हालांकि, इससे पहले सपाइयों ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपना 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम धनघटा को सौंप दिया था.

जानकारी के अनुसार सपा के पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान बुधवार से ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाकर उन्हें धनघटा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने की अनुमति मांग कर रहे थे. प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर गुरुवार की सुबह पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामा यादव के साथ समर्थकों को लेकर धनघटा की तरफ रवाना हुए.

इसकी सूचना मिलते ही महुली थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडेय भारी पुलिस बल के साथ मुखलिसपुर पुलिस चौकी पहुंच गए और पूर्व विधायक के काफिले को रोक लिया. ​सूचना मिलने पर एसडीएम धनघटा रविकांत चौबे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पूर्व विधायक को सीएम के कार्यक्रम स्थल पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.


एसडीएम ने पूर्व विधायक के मांग पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया, लेकिन इसके बाद भी जब सपाई कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए अड़े रहे, तो महुली पुलिस ने पूर्व विधायक अलगू चौहान, सयुस के प्रदेश उपाध्यक्ष रामा यादव, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष बिस्वा यादव, नकुल यादव, सिद्धार्थ यादव और संतोष यादव सहित करीब 18 सपाइयों को हिरासत में लेकर महुली थाने पहुंचा दिया.


​हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्व विधायक अलगू चौहान ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनहित की आवाज उठा रहे थे. उनकी मुख्य मांगों में शिवबखरी के नवनिर्मित अस्पताल को तत्काल चालू कराना और खलीलाबाद-धनघटा मार्ग का चौड़ीकरण कराना शामिल है, जिससे वे मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते थे.

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Last Updated : June 26, 2026 at 8:46 AM IST

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