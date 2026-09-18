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सपा के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को रंगदारी मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

आरोप है कि पूर्व मंत्री कमलेश पाठक जेल से अब्दुल सत्तार के माध्यम से रंगदारी वसूली का रैकेट चला रहे थे.

पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को हाईकोर्ट से राहत.
पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को हाईकोर्ट से राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:12 PM IST

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औरैया : सपा के पूर्व एमएलसी और पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को जेल से रंगदारी वसूली का रैकेट चलाने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने औरैया में दर्ज मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने की.

बता दें, हाईकोर्ट में दाखिल आवेदन में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की ओर से अधिवक्ता इंद्रभान यादव और शिव बहादुर सिंह ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आवेदक वर्ष 2020 से एक अन्य मामले में जेल में है. वर्तमान मामले में आरोप है कि जेल से सह अभियुक्त अब्दुल सत्तार के माध्यम से रंगदारी वसूली का रैकेट संचालित किया जा रहा था.

अदालत ने कहा, राज्य और प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि विवेचना के दौरान ऐसा कौन-सा ऐसा साक्ष्य सामने आया, जिससे साबित हो कि कमलेश पाठक ने जेल से सह अभियुक्त अब्दुल सत्तार से संपर्क किया था. अदालत ने यह भी गौर किया कि सूचनाकर्ता ने वर्ष 2021 में एक पूर्व मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अब्दुल सत्तार को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उस मुकदमे में कमलेश पाठक न तो आरोपी थे और न ही उन पर रंगदारी से संबंधित कोई आरोप था.

इसके करीब पांच वर्ष बाद वर्ष 2026 में वर्तमान मुकदमा दर्ज कराया गया. अदालत ने आदेश में इस देरी के संबंध में भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने न आने की बात कही. अदालत ने उल्लेख किया कि जब कमलेश पाठक जेल में हैं, तब जेल से रंगदारी का रैकेट संचालित करने के आरोप के समर्थन में उपलब्ध सामग्री स्पष्ट नहीं की गई है. आदेश में कहा गया कि न तो जेलर का बयान और न ही किसी जेल अधिकारी का बयान आरोपपत्र का हिस्सा है.

हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षी पक्षों को तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 को होगी. तब तक केस क्राइम नंबर 14/2026, थाना औरैया से संबंधित मुकदमे की न्यायिक कार्यवाही पर रोक रहेगी.

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