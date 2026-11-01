मिर्जापुर : ब्राह्मणों पर टिप्पणी, श्लोक एक तरह की गाली; आरोप पर सपा नेता ने कहा-वीडियो फर्जी
सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव शंकर यादव पर आरोप, ब्राह्मण समाज ने जताई नाराजगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:49 PM IST
मिर्जापुर: सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव शंकर यादव इन दिनों चर्चा में हैं. एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सपा नेता ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है. जबकि सपा नेता ने इस वायरल वीडियो को फर्जी बताया है. दूसरी इस वीडियो के वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है.
वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि शादी में जो श्लोक ब्राह्मण द्वारा बोले जाते हैं, वह एक तरह की गाली है. पंडित जो मंत्र पढ़ता है, आधे सुनाई देते हैं. गिड़बिड़ गिड़बिड़ कह कर दक्षिणा रखवाते हैं. यह वीडियो वायरल होते ही ब्राह्मण समाज आक्रोश फैल गया है. विंध्याचल मां विंध्यवासिनी मंदिर पर पूजा-पाठ कर रहे ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया है.
पंडित अनुपम महराज, सुनील कुमार और जयकुमार मिश्र ने कहा है कि इस टिप्पणी से समाज में आक्रोश है. कहा कि सपा नेता की मति भ्रष्ट हो चुकी है.सनातन धर्म को गाली देने वाले को ब्राह्मण सम्मान नहीं करता है. इस तरह का ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना कि झूठ श्लोक पढ़ा जाता है और ठग है, रूढ़िवादी परंपरा है, यह उनका नहीं कहना चाहिए.
जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो सपा नेता का भी पक्ष सामने आया. शिव शंकर यादव ने वायरल वीडियो को फर्जी बताया है. कहा है कि यह वीडियो 15 से 20 साल पुराना है. किसी ने एडिट करके बनाया है. मेरा गुरु ही ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ कैसे बोलूंगा. मिर्जापुर में जितना सम्मान मैंने ब्राह्मणों को दिया है उतना कोई नहीं दे सकता.
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