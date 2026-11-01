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मिर्जापुर : ब्राह्मणों पर टिप्पणी, श्लोक एक तरह की गाली; आरोप पर सपा नेता ने कहा-वीडियो फर्जी

वायरल वीडियो सपा नेता का बताया जा रहा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव शंकर यादव इन दिनों चर्चा में हैं. एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सपा नेता ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है. जबकि सपा नेता ने इस वायरल वीडियो को फर्जी बताया है. दूसरी इस वीडियो के वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है.

सपा नेता ने वीडियो को फर्जी बताया (Video Credit; ETV Bharat) वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि शादी में जो श्लोक ब्राह्मण द्वारा बोले जाते हैं, वह एक तरह की गाली है. पंडित जो मंत्र पढ़ता है, आधे सुनाई देते हैं. गिड़बिड़ गिड़बिड़ कह कर दक्षिणा रखवाते हैं. यह वीडियो वायरल होते ही ब्राह्मण समाज आक्रोश फैल गया है. विंध्याचल मां विंध्यवासिनी मंदिर पर पूजा-पाठ कर रहे ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया है.