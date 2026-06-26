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पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जेकब जुमा पहुंचे हरिद्वार, मां काली की पूजा कर मांगा चुनावी जीत का आशीर्वाद

गौर हो कि, 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका की कमान संभलाते हुए राष्ट्रपति रहे जैकब जुमा ने 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था. फिलहाल 84 वर्षीय जैकब जुमा 2029 में होने वाले चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं. जुमा साउथ अफ्रीका के चौथे राष्ट्रपति थे.

जैकब जुमा ने हरिद्वार में पूजा अर्चना के अनुभव को बहुत सकारात्मक बताया और दक्षिण अफ्रीका में 2029 में होने जा रहे चुनावों में जीत की उम्मीद जताई. आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने भी जैकब जुमा को जीत का आशीर्वाद दिया है.

हरिद्वार: साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा आज दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे. यहां उन्होंने दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि ने जैकब जुमा की विशेष पूजा संपन्न कराई. बता दें कि, जैकब जुमा अन्य कई लोगों के साथ नई दिल्ली पहुंचे हुए थे. इस दौरान वे हरिद्वार दक्षिण काली मंदिर भी पहुंचे.

जैकब जुमा ने स्वामी कैलाशानंद से लिया आशीर्वाद: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपनी धर्मपत्नी व अन्य परिजनों के साथ श्री दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना कर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया. स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को मां की चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया और 2029 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले चुनावों में विजयी होने का आशीर्वाद दिया.

स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि धर्म सत्ता के मार्गदर्शन से ही राजसत्ता को मानव कल्याण और विकास की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा सनातन संस्कृति और संतों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं. दक्षिण अफ्रीका के विकास और जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में उनका योगदान रहा है. मां दक्षिण काली की कृपा और आशीर्वाद से आगामी चुनाव में उन्हें शानदार जीत मिलेगी और देश का नेतृत्व करते हुए जनकल्याण में मुख्य भूमिका निभाएंगे.

जीत का आशीर्वाद मांगा: स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि इसी साल दक्षिण अफ्रीका में लोकल चुनाव हैं और साल 2029 में राष्ट्रपति चुनाव हैं. दोनों चुनावों में जीत का आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है. उन्होंने वादा किया है कि फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद वे सबसे पहले हरिद्वार आएंगे और फिर से मां भगवती काली की पूजा अर्चना करेंगे.

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