शिमला में संदिग्ध हालात में पूर्व सैनिक की मौत, शरीर पर मिले चोटों के निशान

शिमला: शहर में एक पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक संदीप कुमार सेना से रिटायर होने के बाद शराब की लत से जूझ रहे थे. कुछ समय से रिहैब सेंटर और आईजीएमसी के मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज ले रहे थे. मामला गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि उनके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं. इससे यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत से पहले उनके साथ मारपीट हुई हो सकती है. इसे लेकर मृतक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है. मृतक की पत्नी वर्तमान में जाखू शिमला में रह रही है. पुलिस को दिए बयान में पत्नी ने बताया कि 12 नवंबर की रात करीब 12:00 बजे उनके पति घायल हालत में घर लौटे. उनके नाक से खून बह रहा था, पैंट और हाथों पर खून के धब्बे थे. सुबह करीब 5:00 बजे पुनर्वास केंद्र के स्टाफ को उन्होंने बुलाया, जोकि संदीप को ले गए. दिन में पुनर्वास केंद्र से सूचना मिली कि उनकी हालत बिगड़ गई है. बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

इसके बाद शव को आईजीएमसी भेजा गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की. आईजीएमसी मोर्चरी में मेडिकल जांच के दौरान मृतक के शरीर पर कई चोटें, खरोंचें और नीले पड़े हुए निशान पाए गए. मृतक की पत्नी कृष्णा देवी का कहना है कि उनके पति को 12 नवम्बर की रात घर आने से पहले किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने बुरी तरह मारा-पीटा होगा. उनकी चोटों की स्थिति यही बताती है और संभव है कि यही चोटें उनकी मौत का कारण बनी हों.