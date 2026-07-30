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पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत, किच्छा शुगर मिल के सामने हुआ हादसा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई. मृतक पूर्व सैनिक था.

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पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 12:55 PM IST

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रुद्रपुर: ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे रेलवे कर्मचारी (पूर्व सैनिक) की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा किच्छा शुगर मिल के सामने हुआ, जहां किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

मृतक की पहचान भगत सिंह बोरा (42 वर्ष) पुत्र किशन सिंह बोरा निवासी बिंदुखत्ता के रूप में हुई है. वह भारतीय सेना से लगभग तीन वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे. सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने रेलवे विभाग में नौकरी शुरू की थी और वर्तमान में किच्छा रेलवे फाटक पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.

परिजनों के अनुसार भगत सिंह बोरा की ड्यूटी शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक थी. रात करीब 12 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह अपनी बाइक से घर के लिए निकले. रात लगभग 12:05 बजे जब वह किच्छा शुगर फैक्ट्री के सामने पहुंचे, तभी किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

मृतक के बड़े भाई प्रमोद बोरा निवासी शांतिपुरी वार्ड नंबर-2 ने बताया कि भगत सिंह परिवार के बेहद जिम्मेदार सदस्य थे. सेना में लंबे समय तक देश की सेवा करने के बाद वह रेलवे में नौकरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. उनकी असामयिक मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

उन्होंने बताया कि भगत सिंह अपने पीछे पत्नी दीपा, आठ वर्षीय पुत्र और छह वर्षीय पुत्री को छोड़ गए हैं. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने के लिए घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. किच्छा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान होते ही उसके चालक के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पूर्व सैनिक और रेलवे कर्मचारी की इस दर्दनाक मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है.

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FORMER SOLDIER DIES KICHHA
UTTARAKHAND ROAD ACCIDENT
किच्छा में पूर्व सैनिक की मौत
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