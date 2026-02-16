ETV Bharat / state

चरखी दादरी में पूर्व सैनिक ने की खुदकुशी, सिंचाई विभाग में गिरदावर पद पर था तैनात

चरखी दादरी: जिले के हरि नगर क्षेत्र में देर रात पूर्व सैनिक ने आत्महत्या कर ली. घटना के समय मृतक का बेटा भी पास ही सो रहा था. अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया.

आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं: 41 वर्षीय रविंद्र कुमार करीब सात साल पहले भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और इस समय चरखी दादरी के सिंचाई विभाग में गिरदावर के पद पर कार्यरत थे. वे हरि नगर में किराये के मकान में रह रहे थे. प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है.