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अमरूद तोड़ने पर मासूम से क्रूरता! सीढ़ियों से बांधकर की पिटाई, अमानवीय हरकत पर रिटायर्ड फौजी के खिलाफ केस दर्ज

हिमाचल के ऊना में एक अमरूद तोड़ने की पर मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से प्रताड़ना का मामला सामने आया है.

former soldier beating minor girl
अमरूद तोड़ने पर मासूम बच्ची की पिटाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
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ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना के बहडाला गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्रवासी मासूम बच्ची (उम्र- 4 वर्ष) को महज एक अमरूद तोड़ने की मामूली बात पर पूर्व सैनिक द्वारा कथित रूप से बेरहमी से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. बच्ची को सीढ़ियों से बांधकर उसकी पिटाई करने का आरोप है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीढ़ियों से बांधकर मासूम बच्ची की पिटाई!

पुलिस के अनुसार, घटना उस समय उजागर हुई जब मर्चेंट नेवी में कार्यरत कैप्टन रोहित जसवाल मौके से गुजर रहे थे. उन्होंने बच्ची को एक घर मे सीढ़ियों से बंधी हुई देखा और तुरंत हस्तक्षेप करने मौके पर पहुंच गए. उन्होंने आरोपी से बच्ची को छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन आरोपी अपनी जिद पर अड़ा रहा. इस दौरान आसपास मौजूद कुछ युवकों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

कैप्टन रोहित जसवाल (ETV Bharat)

आरोपी ने कृत्य के लिए मांगी माफी

वीडियो सामने आते ही लोगों में भारी रोष फैल गया. हालात बिगड़ते देख कैप्टन रोहित जसवाल ने साहस का परिचय दिया बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाया. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को तुरंत सूचना दी. सूचना मिलते ही पहले चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची, जिसे देखकर पूर्व सैनिक के तेवर बेहद नरम पड़ गए और फौरन अपने कृत्य के लिए माफी मांग ली.

former soldier beating minor girl
अमरूद तोड़ने पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ क्रूरता (ETV Bharat)

इसके अलावा पुलिस की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन के निर्देश पर आरोपी पूर्व सैनिक के खिलाफ बच्ची को प्रताड़ित करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है. वहीं, पीड़ित बच्ची का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है.

पूर्व सैनिक के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस अधीक्षक सचिन हीरेमठ का कहना है कि, "डीसी जतिन लाल और पुलिस अधीक्षक सचिन हीरेमठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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