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अमरूद तोड़ने पर मासूम से क्रूरता! सीढ़ियों से बांधकर की पिटाई, अमानवीय हरकत पर रिटायर्ड फौजी के खिलाफ केस दर्ज

अमरूद तोड़ने पर मासूम बच्ची की पिटाई ( ETV Bharat )