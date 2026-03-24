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राज्यसभा चुनाव के बहाने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने उठाए सवाल, कहा- 'जिनके पास थी चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से नहीं निभाई'.

'बीजेपी ने प्रलोभन देकर क्रॉस वोटिंग करवाई': विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि "बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देकर क्रॉस वोटिंग करवाई. लगभग एक चौथाई कांग्रेस विधायक इस चुनाव में बिक गए जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ. कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, मुकाबला एकतरफा होना चाहिए था लेकिन बीजेपी ने रणनीति बनाकर एक आजाद उम्मीदवार को खड़ा किया और पूरे समीकरण को बदल दिया."

सिरसाः हिसार से कांग्रेस के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अपनी पार्टी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि "राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ है. इसमें बीजेपी सरकार की भूमिका संदिग्ध रही है." पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह आज सिरसा में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.

सिरसा में सद्भाव यात्रा का स्वागतः विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा आज सिरसा शहर पहुंची जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया. सिरसा जिला में इस यात्रा को कोई खास समर्थन नहीं मिल सका है. सिरसा में कोई भी विधायक, पूर्व विधायक-सांसद और पूर्व सांसद कोई भी शामिल नहीं हुआ है.

'विधायकों को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा': पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि "राज्यसभा चुनाव में जिन नेताओं के पास चुनाव की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई." उन्होंने सवाल उठाया कि "आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि कांग्रेस के विधायक ही पार्टी के खिलाफ वोट करने लगे." उनके अनुसार इसका एक कारण यह भी है कि विधायकों को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा.

'जिन विधायकों का वोट रद्द हुआ उनका नाम सार्वजनिक हो': उन्होंने मांग की कि जिन विधायकों का वोट रद्द हुआ है उनके नाम बताना चाहिए. ऐलनाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल और टोहाना विधायक परमवीर सिंह के वोट रद्द होने का जिक्र करते हुए कहा कि "बीजेपी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई. हालांकि बाकी तीन विधायकों के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं".

रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर उठाए सवालः विजेंद्र सिंह ने कहा कि "रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका भी जांच के दायरे में होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "संभव है कि वोटिंग के दौरान कोई ऐसा निशान लगाया गया हो जिसे कांग्रेस एजेंट नहीं देख सका लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी जानकारी मिल गई." उन्होंने पूरे चुनाव प्रक्रिया पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया.