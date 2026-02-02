ETV Bharat / state

'केंद्रीय बजट 2026-27 देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, विपक्ष भ्रामक बयान दे रहा है'- पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल

'बजट से मजबूत होगी भारत की अर्थव्यवस्था': पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि "मोदी सरकार द्वारा पेश 2026- 2027 का बजट बेहतरीन है. ये बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग और व्यापारियों सभी के हितों का ख्याल रखा गया है. बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है, जो आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा."

सिरसाः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को संसद में आम बजट 2026 प्रस्तुत किया गया. आम लोग, आर्थिक मामलों के जानकार, कारोबारी के साथ-साथ राजनीतिक दलों से जुड़े नेता बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इसी कड़ी में सिरसा की पूर्व सांसद और वर्तमान में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य सुनीता दुग्गल ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बजट 2026-27 की जमकर तारीफ करते हुए विकसित भारत के लिए उठाया गया प्रमुख कदम बताया.

'मोदी सरकार का लक्ष्य सबका विकास': कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बजट पर सवाल उठाए जाने पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि "कांग्रेस को हर अच्छे काम में भी कमियां ही नजर आती है. जब देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करने में लगी हुई है. बजट के माध्यम से मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसका लक्ष्य सबका साथ सबका साथ विकास सबका विकास है."

'दीपेंद्र हुड्डा ने बजट को ध्यान से सुना ही नहीं': रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम नायब और केंद्रीय बजट में हरियाणा गायब वाले कमेंट पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि "शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही बजट सत्र से गायब थे, तभी उन्हें यह नजर नहीं आया कि केंद्रीय बजट में हरियाणा को कितना कुछ दिया गया है." उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "दीपेंद्र हुड्डा ने बजट को ध्यान से सुना ही नहीं, तभी वे इस तरह के भ्रामक बयान दे रहे हैं."

केंद्रीय बजट में हरियाणा के विकास के लिए कई अहम प्रावधानः भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल ने कहा कि "केंद्रीय बजट में हरियाणा के विकास के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं. खासतौर पर एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए बजट में विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका सीधा फायदा हरियाणा की जनता को मिलेगा."

विपक्ष बिना तथ्यों के बयानबाजी न करेः सुनीता दुग्गल ने कहा कि "मोदी सरकार की नीतियों से हरियाणा लगातार प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में यह राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करेगा. विपक्ष को चाहिए कि वह बिना तथ्यों के बयानबाजी करने के बजाय सकारात्मक राजनीति करे और जनता के हित में काम करे." सुनीता दुग्गल ने कहा कि "केंद्रीय बजट देश और हरियाणा दोनों के लिए भविष्य की मजबूत नींव है और जनता इसे भली-भांति समझ रही है. विपक्ष के आरोपों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है."