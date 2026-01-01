ETV Bharat / state

रेल थानाध्यक्ष निकला ट्रेन सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड, जांच के बाद गिरफ्तार

गयाजी: बिहार के गया रेलवे पुलिस थाना के पूर्व थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को जेल भेज दिया गया है. उन पर आरोप है कि 21 नवंबर की रात को हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में हुई 1.44 करोड़ रुपये के सोना लूटकांड के वो मुख्य साजिशकर्ता हैं. पिछले कई दिनों से इस मामले की पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारियों की नजर थी और उनके मार्गदर्शन में रेल एसपी इनामुल हक की अगुवाई में एसआईटी जांच कर रही थी. जांच में थानाध्यक्ष की संलिप्ता पाई गई है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है.

ट्रेन में पुलिस जवानों ने लूट लिया था सोना: पिछले दिनों चलती ट्रेन से कोलकाता के एक व्यापारी के कर्मचारी से सोने की बिस्कुट लूटने का मामला सामने आया था. कांड के उजागर होते ही रेल और बिहार पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. इस मामले की तह तक जाने के लिए रेल एसपी की अगुवाई में एक विशेष टीम का भी गठन किया गया था. जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ कि यात्रियों की सुरक्षा में लगे जवान ही अपराधी बन गए हैं. अब इस मामले में बड़ी करवाई करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है.

कैसे हुआ खुलासा?: सोने की लूट का जब मामला सामने आया, तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस मामले का मास्टर माइंड थाना अध्यक्ष ही निकलेगा. जिस पुलिस अफसर से अपराधी डरते थे और जिसे पुलिस विभाग अपराधियों को पकड़ने और कांडों का उद्वेदन करने के लिए लगाता था, वही अधिकारी पूरे कांड का मास्टर माइंड निकला है. असल में जांच के दौरान सीडीआर (कॉल रिकॉर्ड डिटेल), टावर लोकेशन और तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है. जांच में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. जिस के बाद पिछले महीने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था.

8 घंटे तक पटना में हुई थी पूछताछ: राजेश कुमार सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई जाने पर पुलिस मुख्यालय पटना में विशेष टीम के द्वारा पूछताछ की गई. तत्कालीन थाना अध्यक्ष से 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी. बताया जा रहा है कि पूछताछ में तत्कालीन थाना अध्यक्ष जीआरपी गयाजी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए. पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लेकर रेल न्यायालय पटना में पेशी की गई, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

21 नवंबर को हुई थी लूटपाट: पिछले साल 21 नवंबर को हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक कूरियर बॉय धनंजय शाश्वत से करीब एक किलो वजन के सोने के तीन बिस्कुट छीन लिए गए थे, तब आरोप लगा था कि जांच के नाम पर गया जी जीआरपी के चार जवान और दो सिविलियन युवकों ने उसे रोका और फिर समान छीनकर उसे ट्रेन से उतार दिया. धनंजय सोने के व्यापारी का सोना लेकर कानपुर जा रहा था. घटना के बाद उसने अपने मालिक को पूरी जानकारी दी. इसके बाद मलिक के द्वारा पहले कोलकाता में मामला दर्ज कराया गया था.