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चानौत टी प्रकरण में पूर्व सरपंच सोमेश गिरफ्तार, मय्यड़ टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने किया गिरफ्तार

चानौत टी प्रकरण में पूर्व सरपंच सोमेश गिरफ्तार ( ETV Bharat )