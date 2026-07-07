चानौत टी प्रकरण में पूर्व सरपंच सोमेश गिरफ्तार, मय्यड़ टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने किया गिरफ्तार
चानौत टी प्रकरण में पुलिस ने हांसी-हिसार मार्ग स्थित मय्यड़ टोल प्लाजा के पास पूर्व सरपंच सोमेश को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : July 7, 2026 at 4:13 PM IST
हांसी: चानौत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहे धरने से जुड़े टी प्रकरण मामले में नाम आने पर पुलिस ने पूर्व सरपंच सोमेश को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, हांसी सदर थाना पुलिस ने सोमेश को हांसी-हिसार मार्ग स्थित मय्यड़ टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया. पुलिस द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
लंबे समय से चानौत में जारी है आंदोलनः गौरतलब है कि चानौत गांव में हांसी जाने वाली पाइपलाइन से टी कनेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर लंबे समय से धरना जारी है. इसी प्रकरण में दर्ज मामले के तहत पूर्व सरपंच सोमेश का नाम भी सामने आया था.
मामले में पुलिस जांच जारीः आपको बता दें कि टी प्रकरण की मांग के दौरान आमरण अनशन पर बैठे पांच बुजुर्गों की हालत लगातार बिगड़ रही थी और उनकी जान को खतरा बताया जा रहा था. यदि उस समय टी नहीं लगाई जाती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी. उनका दावा है कि इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया था. हालांकि, इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस की ओर से मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.