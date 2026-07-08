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टोंक में चोरी के आरोप में पकड़े गए पूर्व सरपंच, लोगों ने की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

बूंदी के बामन गांव के पूर्व सरपंच के साथ चोरी के आरोप में मारपीट की घटना सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

former Sarpanch assault
नगर फोर्ट थाना, टोंक (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 1:38 PM IST

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बूंदी: टोंक जिले में नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के रायपुरिया गांव में चोरी के आरोप में एक वयक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. पकड़ा गया आरोपी बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र के गांव बामन का पूर्व सरपंच बताया जा रहा है, जिसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है. ग्रामीणों का आरोप है कि उसे चोरी के संदेह में पकड़ा गया था. लोगों ने इस दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया और मारपीट की.

घटना की वीडियो आया सामने: वहीं, इस मामले में नैनवा थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी बामन गांव का निवासी है और पूर्व सरपंच है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. उधर ग्रामीणों का आरोप है कि उसे लोगों ने चोरी के संदेह में पकड़ा था. इसके बाद कुछ लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इसे भी पढ़ें- चोरी के आरोप में पेड़ से लटकाकर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, पुलिस ने शुरू की जांच

टोंक पुलिस का बयान: इस मामले में टोंक जिले के नगर फोर्ट थाना प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुरिया गांव से एक व्यक्ति को धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया था, जिसे जेल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो का घटना से संबंधित कोई जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन यदि कोई शिकायत आती है तो जांच की जाएगी.

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चोरी के आरोप में मारपीट
पूर्व सरपंच के साथ मारपीट
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FORMER SARPANCH ASSAULT

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