संगम विहार के पूर्व पार्षद सुरेश चौधरी कांग्रेस में शामिल, मिल सकता है टिकट
कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली की चार इंजन की भाजपा सरकार ने अपने छह से आठ महीने में एक भी वादा पूरा नहीं किया है.
Published : November 9, 2025 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में होने वाले नगर निगम के 12 वार्ड के उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में संगम विहार से निर्दलीय पार्षद रहे सुरेश चौधरी ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त और दिल्ली कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई.
इस दौरान अभिषेक दत्त ने कहा कि सुरेश चौधरी के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और निगम उपचुनाव में संगम विहार की सीट पर जीत निश्चित है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2022 तक सुरेश चौधरी संगम विहार ए वार्ड से पार्षद रहे. अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता के बीच खूब काम किया है. अब एक बार फिर जनता उनको आगामी चुनाव में जीत दिलाएगी.
आठ महीने में एक भी वादा पूरा नहीं: अभिषेक दत्त ने कहा कि दिल्ली की चार इंजन की भाजपा सरकार ने अपने छह से आठ महीने में एक भी वायदा पूरा नहीं किया है. चाहे वो 500 रुपये के सिलेंडर का वायदा हो या महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा कोई भी पूरा नहीं किया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आगामी निगम उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी. दिल्ली में जितना भी विकास हुआ है सब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है. शीला दीक्षित के समय में जो विकास हुआ दिल्ली की जनता अभी तक उसी के सहारे है.
सुरेश चौधरी ने किया जीत का दावा: कांग्रेस में शामिल हुए संगम विहार ए वार्ड के पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में संगम विहार वार्ड में कांग्रेस की जीत निश्चित है. बीजेपी के पार्षद ने वहां पिछले तीन साल में कुछ नहीं किया. पार्षद से विधायक बनने के बाद भी चंदन चौधरी ने और इससे पहले आप के तीन बार के विधायक दिनेश मोहनिया ने कोई काम नहीं किया. संगम विहार की जनता आज भी पीने के पानी के लिए टैंकर पर निर्भर है. आज भी लोग अपने घरों में ड्रम और बाल्टी में पानी भरकर रखने को मजबूर हैं.
उन्होंने कहा कि मैं पार्षद रहते हुए हमेशा जनता के बीच में रहा अब भी जनता के बीच में हूं. संगम विहार ए वार्ड से कांग्रेस की जीत निश्चित है. पिछले चुनाव में कुछ वोटों के अंतर से चुनाव में रह गया था अबकी बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा. संगम विहार ए वार्ड के पानी की समस्या और साफ सफाई की समस्या प्रमुख मुद्दे हैं. चुनाव जीतने पर फिर से इन पर काम करेंगे. बता दें कि एमसीडी उपचुनाव के लिए नामांकन करने का सोमवार को अंतिम दिन है. अभी भाजपा, आप और कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है. आज देर शाम तक तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा निगम उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होनी है. निगम उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा.
यह भी पढ़ें: